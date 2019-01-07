“2019 alerjiyle mücadele yılı olacak”

Ş. Pazarlama Müdürü Cüneyd Tural, Türkiye'de son 30 yıldır alerji vakalarında büyük bir artış olduğunu kaydederek, 2019 yılını alerji ile mücadele yılı olarak ilan ettiklerini duyurdu.

Ş. Pazarlama Müdürü Cüneyd Tural, evlerdeki alerji tehlikesine dikkat çekti. Tural “Uzmanlar Türkiye'de her 4 kişiden birinin alerjik olduğunu söylüyor. Son 30 yıldır alerji vakalarında büyük bir artış var. Özellikle çocukluk döneminde tedavi edilmeyen alerji ileride astım başta olmak üzere pek çok hastalığa zemin hazırlıyor. Çocuklu evlerde, hele bir de evde evcil hayvan varsa haftalık derin temizlik çok önemli. Haftada üç kez Aura Cleanmax temizlik robotu ile yarım saat temizlik yapmak evde alerjiye yol açan ev akarlarının azalmasına yardımcı olacaktır” dedi.

“Her eve bir broşür”

Tural, alerjinin her yıl milyonlarca liralık kayıplara yol açtığının altını çizerek, “İş gücü kaybı ve büyük sağlık harcamaları ile birlikte özellikle çocuklarda konsantrasyon eksikliği ve okul başarısında düşüşlere sebep oluyor. Biz de Aura Cleanmax olarak ürünlerimiz için davet edildiğimiz tüm evlere alerji ve alerjik hastalıklar hakkında bilgilendiren broşürler bırakacağız. Arkadaşlarımız ev içinde alerjiye yol açan ev akarlarını temizlemek için yapılması gerekenleri anlatacak, uygulamalı olarak gösterecek. Her eve ulaşmak istiyoruz” şeklinde konuştu.