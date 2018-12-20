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2019 CEV Şampiyonlar Ligi: Maritza Plovdiv: 0 - VakıfBank: 3

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu’ndaki ikinci maçında Maritza Plovdiv’i deplasmanda 16-25, 16-25 ve 21-25’lik setlerle 3-0 mağlup etti.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında Maritza Plovdiv'i deplasmanda 16-25, 16-25 ve 21-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti.


Gruptaki liderliğini sürdüren sarı-siyahlılar, Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyet serisini 24 maça çıkardı. VakıfBank, A Grubu'ndaki üçüncü maçında 23 Ocak Çarşamba günü TSİ 22:00'de deplasmanda Fransız ekibi Beziers'le karşılaşacak.



Salon: Kolodruma


Hakemler: Pawel Burkiewicz (Polonya), Stefan Bernström (İsveç)


Maritza Plovdiv: Weiss, Petkova, Cross, Holston, Paskova, Dimitrova, Todorova (L) (S.Dimitrova, Shahpazova)


VakıfBank: Robinson, Zehra, Cansu, Zhu, Rasic, Ebrar, Ayça (L), Gizem (L) (Tuğba)


Setler: 16-25, 16-25, 21-25


Süre: 70 dakika (23, 22, 25)

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