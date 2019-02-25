2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: İspanya: 74 - Türkiye 58

2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2.
Tur I Grubu son maçında Türkiye, deplasmanda İspanya'ya 74-58 mağlup oldu ve grubu ikinci sırada tamamladı.
Ay-yıldızlı ekip, daha önce Dünya Kupası'na gitmeyi garantilemişti.
Salon: Santiago Martin Arena
Hakemler: Manuel Mazzoni, Dariusz Zapolski, Ademir Zurapovic
İspanya: S. Saiz 10, A. Abalde 10, D. Brizuela 16, Q. Colom 7, N. Llovet 4, R. San Miguel, J. Beiran 5, Lopez-Arostegui 5, E. Vicedo 13, A. Ventura, V. Arteaga 2, P. Tomas 2
Başantrenör: Sergio Scariolo
Türkiye: Berk Uğurlu 6, Metin Türen 7, Göksenin Köksal 2, Semih Erden 16, Buğracan Tuncer 7, Tolga Geçim 3, Yiğit Arslan 3, Sertaç Şanlı, Kartal Özmızrak, Metecan Birsen 6, Sinan Güler 8
Başantrenör: Ufuk Sarıca
1. periyot: 25-16 (İspanya lehine)
Devre: 47-36 (İspanya lehine)
3. periyot: 59-42 (İspanya lehine)