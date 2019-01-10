"2019 ikinci el yılı olacak"

ASF Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, genel anlamda 2019 yılını otomobil sektörü açısından ikinci el yılı olarak görülebileceğini söyledi.

Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden otomotiv sektörü, 2019 yılının ilk günü Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ÖTV ve KDV indirimlerinin 3 ay daha uzatıldığını açıklamasıyla rahat nefes aldı. 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 35 daralan otomotiv sektörünün, indirimlerle pozitif yönde ilerlemesi öngörülüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2018'in son iki ayında bir takım vergi indirimlerini içeren yasal düzenlemeler ile binek otomobilde ÖTV'yi 15 puan indirirken, hafif ticari araçlardaki KDV oranının yüzde 18'den 1'e düşürülmesini kararlaştırmıştı. Bu karar yine Bakanlık tarafından 31 Mart 2019 tarihine kadar uzatılırken, bir başka karar ile de motosikletlere vergi indirimi getirildi.

"2 aylık teşvik satış rakamlarına olumlu yansıdı"

Otomotiv sektörünün dinamik bir yapıya sahip olduğunu, pozitif veya negatif her değişime anında reaksiyon verdiğini söyleyen ASF Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, "Otomotiv sektörü adaptasyonunu hızla tamamlar ve devlet teşvikleri ile önlemlerini alabilir. Yılın ikinci yarısında yaşanan döviz ve kur dalgalanmaları nedeniyle 400-450 bin bandında satış beklenirken, ÖTV ve KDV indirimleri gibi devlet teşvikleri sayesinde yılın son 2 ayında satış adetlerimiz arttı. 2018 yılını sektör olarak 620 bin 937 satış rakamıyla kapattık. Ancak burada gözden kaçırılmaması gereken nokta otomobil ve hafif ticari araç pazarının bir önceki yıla göre yüzde 35,1 daralma yaşadığıdır" dedi.

"Teşviklerin üretim ve istihdama pozitif etkisi olacaktır"

Kasım ayının başında devreye alınan ÖTV ve KDV indiriminin otomotiv sektöründe pozitif etki oluşturarak pazarın ve sektörün negatif etkilenmesinin önüne geçtiğini vurgulayan Fidan, "Alınan bu isabetli kararların 2019 yılının ilk 3 ayında da devam edecek olmasını sektörün tamamına üretim ve istihdam sürekliliği konularında pozitif etki oluşturacak bir gelişme olarak görüyoruz. Aynı şekilde yeni araç almayı düşünenler için de fırsatların hala devam ettiğinin müjdesini verebiliriz" şeklinde konuştu.

"Operasyonel araç kiralama sektörüne bakış açısı değişmeli"

Fidan, vergi indirimlerinin otomobil satışlarını olumlu yönde etkilediğinin altını çizerken, ne yazık ki bu kararın durma noktasına gelen operasyonel kiralama sektörüne gerekli hareketi getiremediğine dikkat çekti. Teşviklere rağmen finans kurumlarının, operasyonel kiralama sektörünü hala riskli gördüğünü kaydeden Fidan, bu bakış açısının değişmesi ve faizlerin de düşmesiyle sektörün pozitif yönde ivme kazanabileceğine vurgu yaptı.

Fidan, otomotiv pazarının yeniden toparlanması ve hafif ticari araç kiralanabilmesi için düzenleme yapılması gerektiğini ifade ederek, "Bu düzenleme sadece operasyonel araç kiralama sektörünü değil, yerli üretimin yoğun olduğu hafif ticari araç pazarını da olumlu etkileyecektir. 2018 yılı içinde hafif ticari araç pazarı bir önceki yıla göre toplam 134 bin 616 adet ile yüzde 42,3 azaldı. Son 9 yılda yüzde 260 büyüyen kiralama araç parkı 2017 yılında 365 bin adet iken, 2018 yılında yaklaşık 340 bin seviyelerine kadar gerilemiştir. Bu süreç 2019 yılı sonrasında artış trendine girerek 400 bin seviyelerine çıkabilir" şeklinde konuştu.

31 Mart 2019'da yapılması planlanan yerel seçimler nedeniyle bazı alımların ertelenebileceğini sözlerine ekleyen Fidan, "Ekonomi için de 2019 yılının dengeleme yılı olacağını düşünüyorum. Bu doğrultuda beklentilerimizi çok yukarıya çekmeden mevcut pozisyonlarımızı koruyarak ilerlemek doğru olacaktır. Bunun yanı sıra turizm sektöründe bu yıl ciddi bir büyüme beklentisi söz konusu. Bu büyümenin otomotiv sektörüne özellikle yaz döneminde belli bir oranda pozitif etkisi görülecektir. Genel anlamda 2019 yılını otomobil sektörü açısından ikinci el yılı olarak görebiliriz" dedi.