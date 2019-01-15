2019 yılı enflasyon tahmini; yüzde 16.6

Gedik Yatırım'ın 2019 yılı için hazırladığı strateji raporunda yılsonunda enflasyon tahmini yüzde 16.6 olarak belirlendi. Aynı raporda Türkiye için yıllık büyümenin ise 2019'da yüzde 1,6 olacağının beklendiği bildirildi.

Gedik Yatırım, 2019 yılı Strateji Raporu'nu açıkladı. Ekonomi ve Piyasalarda Yeni Denge Arayışı başlıklı raporun tanıtım toplantısına Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Onur Topaç, Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Metin Ayışık, Araştırma Direktörü Metin Akkoyunlu, ve Ekonomist Erol Gürcan katıldı. Raporda, 2019 yılında ekonominin dünyada ve Türkiye'de nasıl seyredeceği yönündeki beklentiler, pazara ilişkin tahminler ve riskler ortaya konarak piyasaların değerlendirmesi yapılırken 2019 yılında Türk ekonomisinde ilk yarıdaki zorlu görünüme rağmen ikinci yarıda toparlanma ve fırsatların son derece muhtemel olacağı beklentisi öne çıktı.

2019'da tahmini büyüme yüzde 1.6

Rapora göre, 2019 yılının ilk yarısında enflasyon tarafındaki yüksek seyrin devam etmesi zorlayıcı bir unsur olarak öne çıkarken, yılın ikinci yarısı itibariyle, gerek büyüme gerekse enflasyon tarafında bazı etkiler olumlu yönde katkı vermeye başlayacak. Makroekonomik görünüm açısından Türkiye'de 2019 yılının iki ayrı hikâyeye sahip olabileceğine işaret edilirken, 2017 yılında yüzde 7,4 olan büyümenin 2018 yılında yüzde 3 ve 2019 yılında ise yüzde 1,6 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

Raporun enflasyon değerlendirmesinde de 2019 yılı sonunda yıllık ortalama enflasyonun yüzde 16.6 olarak gerçekleşeceği tahmini yapılırken, "Enflasyon görünümü ve enflasyon beklentilerinde kalıcı iyileşmeden emin olunduğu takdirde yıl içinde politika faizinde kademeli indirimlere gidilebileceğini değerlendiriyoruz" denildi.

Borç çevriminde sorun olmayacak

Raporun dış borçlara ilişkin bölümünde ise artan maliyetlere karşın borç çevriminde sorun görülmediği de bildirildi. Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku ilk bakışta 174 milyar dolar olarak görünmesine rağmen, stok niteliğinde olan, fiili anlamdaki (mevduat ve ticari krediler hariç) borç toplamının aslında 71 milyar dolar olduğu kaydedildi. 2019'daki yaklaşık 20 milyar dolarlık cari açık ilave edildiğinde bu rakamın 91 milyar dolar olduğu vurgulandı. 2018 yılının zorlu geçmesine rağmen 30 milyar dolar civarındaki cari açığın kapatılabildiğini hatırlatan rapor, dış borç konusunda artış eğilimindeki maliyetlerin yanı sıra çevrim konusunda herhangi bir zorluk yaşanmayacağını öngörüyor.

"Önemli fırsatlar doğabilir"

Toplantıda rapora ilişkin bilgiler veren Ekonomist Erol Gürcan, Türk ekonomisinde 2019 yılı ilk yarıyılın zorlu geçmesini beklediklerini belirterek, "İlk çeyrek sonundaki yerel seçimlerin öncesi ve sonrasında ekonomi politikası bileşiminin eşgüdüm ve kararlılıkla iktisadi faaliyetteki dengelenmeyi destekleyici yönde şekillenmesi; yalnızca ekonomideki mevcut zorlukların aşılmasına yönelik önemli bir katkı vermekle kalmayıp önemli fırsatları da beraberinde getirebilir" dedi.

Gürcan, "Yurtiçi iktisadi faaliyette 2018 yılının ikinci yarısı itibariyle gözlenen yavaşlama eğiliminin 2019 yılının ilk yarısında da devam etmesi oldukça güçlü bir olasılık. Mevcut temel ve öncü göstergelerin tamamına yakını ekonomik büyüme performansı üzerinde 2019 yılının ilk yarısında aşağı yönlü baskı olacağını işaret etmekte" ifadelerini kullandı.

Yatırımcılara tavsiye

Hisse senetlerinin durumu konusunda değerlendirmelerde bulunan Gedik Yatırım Araştırma Direktörü Ali Kerim Akkoyunlu ise, 2019 yılında yatırımcıların, yaptıkları yatırımlarda seçici olmaları gerektiğini dile getirdi.

Akkoyunlu, "Son yıllarda üst üste yaşanan şoklar nedeniyle TL varlıklar, benzer ülke varlıklarına kıyasla iskontolu kalmaya devam etti. Ancak, uzun süredir devam eden bu iskontoyla birlikte TL varlıklara yönelik bir katalist/hikâye ihtiyacı da sürüyor. Özellikle makroekonomik göstergelerdeki dengelenme sürecinin beklentiler doğrultusunda gerçekleşmesi durumunda yılın ikinci yarısı itibariyle beklenen hikâye oluşmaya başlayabilir” şeklinde konuştu.