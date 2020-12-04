2019 yılı hane harcamaları belli oldu

Medya takip kurumu Ajans Press, tüketim harcamaları ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl içerisinde tüketim harcamaları ile alakalı basına 827 haber yansıdığı tespit edildi. Bunun yanı sıra hayat pahalılığı geçen yıl 4 bin 474 habere konu olurken, bu yıl 2 bin 527 haber ile konuşuldu.

Ajans Press'in, Eurostat verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2019 yılı hane harcamaları istatistikleri belli oldu. Bunun dışında AB ülkelerinin en çok harcama yaptığı yer yüzde 13,1 ile ulaşım oldu. Sağlık harcamalarına yapılan oran ise yüzde 4,4 olurken, en az bütçe ayrılan alan yüzde 0,9 ile eğitim olarak kayıtlara geçti.