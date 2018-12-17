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2019 yılı için moda tüyoları ve burç yorumları paylaşılacak

Stil danışmanı Hande Anı Can, ‘2019 Moda Trendleri’ başlıklı söyleşisiyle moda meraklıları ile buluşacak.

Stil danışmanı Hande Anı Can, ‘2019 Moda Trendleri' başlıklı söyleşisiyle moda meraklıları ile buluşacak. Astrolog Hakan Kırkoğlu da yeni yıla girerken burçları nelerin beklediğini açıklayacak.



Aralık ayında Akasya misafirlerini birbirinden eğlenceli iki söyleşi bekliyor. Yapılan duyuruya göre stil danışmanı Hande Anı Can, ‘2019 Moda Trendleri' başlıklı söyleşisiyle 20 Aralık Perşembe günü saat 15.00'da zemin katta olacak. Astrolog Hakan Kırkoğlu da yeni yıla girerken burçları nelerin beklediğini Akasya'da değerlendiriyor. 27 Aralık 2018 Perşembe günü saat 15.00'da gerçekleşecek olan, ‘2019'da Burçları Neler Bekliyor?' başlıklı söyleşisinde merak edilenleri katılımcılarla paylaşacak.

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