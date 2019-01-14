2019 yılının son evlilik trendleri sergilenecek

Bu yıl 2'ncisi düzenlenecek Evlilik Festivali 16 Şubat'ta çiftlere kapılarını açacak. Düğünlerde 2019 moda trendlerinin takip edilebileceği, dekorasyondaki farklılıklar, lezzetli gurme menüler, gelin ve damadın konforu için planlanan çözümler, dev gelinlik ve damatlık defilesi ile finalde yaşanacak sürprizlere sahne olacak olan festival, 16 Şubat'ta başlıyor.

2019'un en son trendleri bu festivalde

2019 yılının iddiası olan konsept düğünler ve kişiye özel planlanan tematik yaklaşımların tanıtılacağı festivalde, çiftlerin ailesine ve geline özel tasarlanmış süit odalar, yeni yılın saç tasarım trendleri, konsepte uygun verilecek hediyeler tanıtılacak.

festivalde ünlü modacı Esin Arıcan'ın 2019 “Haute Coture” gelinlik defilesi, ünlülerin modacısı Şinasi Günaydın ile 2019 yılının en son trend damatlıklarının tanıtıldığı damatlık defilesi de yapılacak. Katılımın ücretsiz olduğu bu festivalde özel çekilişler ve hediyeler de izleyicilerle buluşacak.

“Bu özel günü unutulmaz kılmak için çalışıyoruz”

Konu ile ilgili bilgi veren Kıdan A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Lionel Hotel Genel Müdürü Engin Kıdan “Bu özel günü unutulmaz kılmak için çalışıyoruz .Gelin ve damadı süit odalarda bir gece hediyemiz olarak ücretsiz konaklatıyoruz. Daha sonra evliliklerinin ilk yıldönümünde kutlamalarına ev sahipliği yapıyoruz. Unutulmaz anları, unutulmaz anılar haline getiriyoruz. Yemekli düzende 800 kişiye kadar hizmet verebildiğimiz Balo salonumuzun yanı sıra 8'inci katta yer alan Haliç Terası'nda 500 kişilik düğünlere ev sahipliği yapıyoruz” şeklinde konuştu.