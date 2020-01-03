2019'da 2 milyon satılık ev ilanı verildi

Verilere göre kullanıcılar tarafından söz konusu platform üzerinde 2019 yılı içinde yaklaşık 2 milyon satılık ev ilanı verildi. Yıl boyunca da 42 milyar arama yapıldı.

Bir e-ticaret platformu 2019 yılına ait ilgi çekici verilerini paylaştı. Buna göre, söz konusu platform üzerinden kullanıcılar, 267 milyon kere mesajlaşırken sitede yer alan ilanları araştırırken de her ziyarette ortalama 12 dakika zaman geçirdiler. Ayrıca 2019 yılı içinde yaklaşık 2 milyon satılık ev ilanı verilirken yıl boyunca 42 milyar arama yapıldı.

Otomobil, kamyonet, kamyon, minibüs, otobüs ve özel amaçlı olmak üzere 6 milyona yakın vasıta ilanı verildi. Yaklaşık 18 milyon ilan toplamda 308 milyon defa favorilere eklendi. ‘Türkiye'nin Favorisi' ise 5 bin 686 defa favorilere eklenerek rekor kıran 2018 model beyaz Motokaravan oldu.

Cep telefonu trendlerini yakından takip edenler 2019 yılında söz konusu platformda 1,1 milyon cep telefonu ilanı verdi. Kullanıcılar milyonlarca ilan arasından ilgilendiği aracı kolayca bulmak için Fotoğraftan Araç Tanıma hizmetini yaklaşık 7 milyon defa kullandı.

‘En'ler

Bahsi geçen platformda en çok aranan kelimeler ‘kiralık, satılık, araba, bisiklet, acil, boyasız, dubleks' oldu. En fazla arama, 11 Kasım 2019 Pazartesi günü saat 13:00'te yapılırken, 1 yıl içinde en çok aranan hizmetler, eşyalarını taşımak isteyenlerin vazgeçilmezi ‘Evden Eve Nakliyat' ve yaşadığı yeri renklendirmek isteyenlerin gözdesi ‘Boyacı' oldu.

Türkiye'nin üç büyük şehri emlak ilanı vermek için yarıştı. En çok emlak ilanı veren şehir bir kez daha İstanbul olurken onu Ankara ve İzmir takip etti. Toplamda 243 milyon 817 bin 922 metrekare emlak ilanı verildi.

En çok görüntülenen kategori ise vasıta olurken, mega kent İstanbul en çok vasıta ilanı veren şehir oldu. Platformun tüm sosyal medya hesapları üzerinden toplam 60 milyona yakın kullanıcıya ulaşıldı.