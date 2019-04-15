Açıklamaya göre şirket, ilk 3 ayda 100'ün üzerinde araç tasarlayarak yıllık bazda yüzde 20 büyüme gerçekleştirdi.

VIP araç tasarımı sektörünü dünyaya kazandıran ve dünya pazarının en büyük oyuncularından olan Ertex Otomotiv, 2019 yılı ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı.Açıklamaya göre şirket, yılın ilk çeyreğini yıllık bazda yüzde 20 büyüme ile kapattı. Şirket, 3 ayda 100'ün üzerinde araç üretti ve ilk çeyrek hedefinin iki katı kadar büyüdüğünü duyurdu.

“2019'da 600 araç tasarlayacağız”

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Salih Malkoç, “2018'de yılda 400 araç ürettik. Yurt dışında yeni pazarlara girerek 2019'da 600 araç üretmeyi hedefliyoruz. VIP araç tasarım sektörünün ABD hariç büyüklüğü dünyada yıllık 50 milyon Euro. 2019'u 30 milyon euro ciro ile kapatmayı hedefliyoruz” dedi.