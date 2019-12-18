2019'da da kürsünün değişmez adresi İstanbul BBSK!

Yıl içinde Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında müsabakalara çıkan İstanbul BBSK'lı sporcular Tokyo 2020 Olimpiyatları için de şimdiden 9 kota almayı başardı.

Türk sporunun altyapı fabrikası İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, 2019 yılında yine kürsünün değişmez ismi oldu. İstanbul BBSK, ulusal şampiyonalarda bin 95 madalya kazanırken uluslararası alanda ise 415 madalya elde etti. Güreş branşında grekoromende Türkiye şampiyonu olan turuncu-lacivertliler, serbestte ise Türkiye ikinciliğini elde etti. Ayrıca Cenk İldem, Dünya üçüncülüğü, Atakan Yüksel Avrupa şampiyonu, Cengiz Arslan Avrupa ikincisi, Fatih Erdin Avrupa üçüncüsü olmayı başardı. Cenk İldem topladığı puanlarla Tokyo 2020 vizesi almaya hak kazandı.

İrem Yaman tarih yazdı

Taekwondo branşında erkekler, kadınlar ve genel klasmanda şampiyon olan İstanbul BBSK sezonu üç kupa ile tamamladı. Büyükler Dünya Şampiyonası'nda İrem Yaman şampiyon olarak iki kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk kadın taekwondocu olarak tarihe geçti. Nafia Kuş ise Dünya Üçüncüsü oldu. Burak Ekinci, İşitme Engellilerde Avrupa üçüncülüğü elde etti. Nafia Kuş, topladığı puanlarla Tokyo 2020 vizesi alan bir diğer sporcu oldu. Halterde Daniyar İsmailov, 2019 yılı içinde Avrupa Şampiyonluğu ve Dünya ikinciliği kazandı.

Badmintonda Neslihan, Tokyo Vizesini Aldı

Badmintonda Neslihan Yiğit, uluslararası turnuvalarda elde ettiği derecelerle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı. Ayrıca Ahmetcan Oruç ve Yusuf yaşar üniversitelerarası Avrupa Badminton Şampiyonası'nda çift erkekler dalında ikinci oldu. Karate branşında sezon başarılarla dolu geçti. Uğur Aktaş, Merve Çoban, Erman Eltemur, Burak Uygur, Alparslan Yamanoğlu, Murat Öz, bireysel ve takım olarak Avrupa şampiyonlukları yaşadılar. Meltem Hocaoğlu Avrupa üçüncüsü olurken, Emre Vefa Göktaş, Kutluhan Duran ve Yıldız Aras takımlarda Avrupa ikinciliği elde ettiler.

Mikail Özerler, Avrupa Oyunları şampiyonu

Judo branşında İstanbul BBSK erkek ve kadın takımları Spor Toto Süper Ligi'ni Galatasaray'ın ardından ikincilikle tamamladı. Mikail Özerler ise judoda Avrupa Şampiyonası yerine geçen 2. Avrupa Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu. Vedat Albayrak ve Mikail Özerler, uluslararası turnuvalarda topladıkları puanlarla Tokyo 2020 Olimpiyatları'na katılma vizesini büyük oranda garantiledi. Buz hokeyinde U10, U12 ve U14 takımları İstanbul ve Türkiye şampiyonalarında 2 şampiyonluk 2 ikincilik elde etti. Buz hokeyi sporcusu Ziya Efe Güçlü ise 3-3 milli takımına seçilerek Lozan'da düzenlenecek Dünya Gençlik Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek.

2020 Paralimpik Oyunları'na 6 kota

Engelliler branşında Türkiye'nin en büyük spor kulübü olan İstanbul BBSK, Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda 50 altın, 22 gümüş ve 23 bronz madalya kazandı. Yüzme branşında Beytullah Eroğlu ve Elif İldem, Uluslararası turnuvalarda aldıkları dereceler ile Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na gitme hakkı elde etti. Para okçuluk branşında ise Bülent Korkmaz, Özgür Özen, Oğuzhan Polat, Sadık Savaş, Yağmur Şengül, Erdoğan Aygan, Avrupa Kupası ve Dünya Şampiyonası'nda 10 madalya kazandı. Bülent Korkmaz, Özgür Özen, Sadık Savaş ve Yağmur Şengül topladıkları puanlarla Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları barajını geçmeyi başardılar.

Özel sporcular branşında Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda İstanbul BBSK'lı sporcular 13 altın, 5 gümüş olmak üzere 18 madalya elde etti. Sarajevo Açık Yüzme Turnuvası'nda, Ali Şirolu ise, 3 birincilik, 1 ikincilik madalyası kazandı.

İstanbul BBSK kadın takımı kuruldu

Atletizm branşında U16, U18, U20 ve U23 Türkiye şampiyonalarında 37 madalya 2 kupa kazanan turuncu-lacivertli ekipte Cihat Ulus ve Onur Aras ise Balkan Kros Şampiyonası'nda takım üçüncülüğü yaşadı. İstanbul BBSK bünyesinde ilk kez kadın atletizm takımı kuruldu. Wushuda İstanbul BBSK'lı sporcular, Avrupa Şampiyonası'nda 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya elde ederken Balkan Şampiyonası'nda ise madalya kazandılar. Tenis branşında alt yaş gruplarındaki sporcular ulusal şampiyonalarda birçok kupa kazandı. Masa tenisinde Alt yaş gruplarında Türkiye şampiyonalarında birçok madalya elde eden sporcular, milli takım kadrolarına da seçildi. Buz pateninde Yıldızlar, Ümitler ve Gençler kategorilerinde Türkiye şampiyonalarında birçok madalya kazandı.

Alt yaş kategorilerinde sporcu yetiştirme hizmetlerine devam eden İstanbul BBSK, katıldığı ulusal turnuvalarda birçok madalya ve kupa elde etti. Bilek güreşi branşında ise sporcular Avrupa ve dünya şampiyonalarında 19 madalya elde etti.

Voleybol Efeler Ligi'nin değişmezi İstanbul BBSK

Voleybol branşında İstanbul BBSK A Takımı, AXA Efeler Ligi'nde mücadelesini sürdürüyor. Takım 2018-2019 Voleybol sezonunu ise 7. sırada tamamladı. Midi Erkek Voleybol Takımı ve Küçük Erkek Voleybol Takımı, İstanbul Şampiyonu olurken Küçük Erkek voleybol takımı ise Kulüpler Türkiye Şampiyonası'nda ikincilik elde etti. Basketbolda alt yaş kategorilerinde liglerde mücadelesini sürdüren İstanbul BBSK, milli takımlara birçok sporcu yetiştiriyor. Okçulukta Yeşim Bostan Avrupa Oyunları'nda takım üçüncülüğü elde ederken Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu.