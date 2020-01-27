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2019'da Orçun Duygun en başarılı iş adamı olarak seçildi

Nish Pharma ilaç şirketinin ithalatını yapmış olduğu H100 Serumu, estetik ve kozmetik sektöründe 2019’un en çok tercih edilen ve bilinen gençlik serumu ve Orçun Duygun ise en başarılı iş adamı olarak seçildi.

Nish Pharma ilaç şirketinin ithalatını yapmış olduğu H100 Serumu, estetik ve kozmetik sektöründe 2019'un en çok tercih edilen ve bilinen gençlik serumu ve Orçun Duygun ise en başarılı iş adamı olarak seçildi.


Başarının sırrını açıklayan Duygun, "Bizim ilk hedefimiz kozmetik ile ilgilenmeyen insanlarımıza dahi ulaşmak oldu ve bunu başardık. Ticaretini yapmış olduğunuz ürün iyi ise reklamı sizin yerinize danışanlar yapıyor ve kliniklerde işlem yaptıran danışanlar memnuniyetlerinden sonra başka danışanlara referans oluyor yani ilk kural kalite" dedi.


Sonrasında yapılması gerekenin hatırlatmak olduğunu söyleyen Orçun Duygun, bunun için de basılı ve görsel her mecrada yer aldıklarını belirtti. H100 Plus'ın da şimdiden H100 kadar popüler olduğunu söyleyen Duygun, “Bu kadar hızlı yayılacağını biz de beklemiyorduk tüm doktorlara ve danışanlara güvenleri için teşekkür ederiz” diye konuştu.

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