2019'da şirket karlılıklarında yüzde 10 artış beklentisi

TL'nin dengelenmesiyle bazı şirketlerin karlılık görünümlerinin olumluya dönmesi ile şirket karlılıklarında 2019'da yıllık bazda yüzde 10 artış bekleniyor.

Finans kuruluşu Ata Yatırım, Ocak ayı strateji raporunda, yeni dönem beklentilerine yer verdi. Kurum, ihtiyatlı para politikaları, ABD ile ilişkilerin normale dönmesi ve cari açıktaki yeniden dengelenme sayesinde Türkiye'nin dalgalı dönemi atlattığını belirtti.

Türk varlıklarının bu dalgalanmadan büyük hasar aldığını bazı varlık sınıflarında iskontoların tarihi yüksek seviyelere ulaştığını kaydeden kuruma göre, bu dönemde alınan yaralar, düşük büyüme periyoduna girilen 2019'da hissedilmeye devam edebilir. 2018'de GSYH'nın yüzde 3.1'e yavaşlayacağı beklentisini paylaşan kurum, 2019'da GSYH'nın yüzde 1 daralacağını öngörüyor.

Ekonomik aktivitedeki yavaşlamayı tersine çevirmek için sıkı para ve maliye politikası ile yabancı sermayeyi ülkeye tekrar çekmek ana konulardan biri olacak. Yüksek enflasyonun ekonomi için en önemli risk unsuru olduğu görüşünü koruyan kurum, 2019 yılı ilk yarıyıl sonuna kadar enflasyonun yüzde 20 seviyelerinde seyretmesini, ikinci yarıdaki baz etkisi nedeniyle 2019 sonunda yüzde 16'ya gerilemesini bekliyor.

Merkez Bankası'nın çekirdek enflasyonda yüzde 18'i görene kadar faizde aksiyon almayacağını bildiren kurum, 2019'da toplamda 400 baz puan faiz indirimi beklerken Mart seçimlerinden önce olası bir faiz indiriminin kur üzerinde baskı oluşturabileceği görüşünde.

Türkiye'nin yeni bir hikayeye ihtiyacı var

Önümüzdeki dönemde daha iyimser olunmasını gerektirecek faktörleri sıralayan kuruma göre bölgedeki jeopolitik risklerin azalmasıyla orta vadede Türk şirketleri için bölgenin yeniden yapılanması sürecinde fırsatlar oluşturabilir. 2023'e kadar seçim olmamasını yapısal reformlara devam etmek adına önemli bir fırsat olarak gören Ata Yatırım, mevcut yüksek seviyedeki risk priminin normal seviyesine inmesi ile TL varlıkların değerlenebileceğine dikkat çekti.

Kuruma göre, Türkiye'nin uzun vadeli makro dengesizlikleri ele alacak kadar güvenilir görünen güçlü bir ekonomik programa, yeni bir hikayeye ihtiyacı var.

2019'da şirket karlılıklarında yüzde 10 artış beklentisi

Kurum, büyüme görünümündeki bozulma ve bankaların varlık kalitesi üzerindeki riskler nedeniyle hisse senetlerinin geçen 12 aylık dönemde TL bazında yüzde 15 değer kaybettiğini hatırlattı. TL'nin dengelenmesiyle bazı şirketlerin karlılık görünümlerinin olumluya dönmesi ile şirket karlılıklarında 2019'da yıllık bazda yüzde 10 artış bekliyor. 2019'da takibinde olan banka dışı için yüzde 24.7 net kar büyümesi beklerken, bankalar için yüzde 2.6 net kar düşüşü öngörüyor. Bankalarda kötü senaryonun çoğunun fiyatlandığı görüşü paylaşılırken net faiz marjındaki düzelmenin ikinci yarıda başlaması öngörülüyor. Bazı varlık sınıflarında iskontoların tarihi yüksek seviyelere ulaştığını bildiren kurum, 12 aylık BIST 100 endeksi hedefini 128 bin olarak revize etti.