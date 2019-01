2019'da Turkcell'de 25'inci yıl coşkusu yaşanacak

Turkcell, 2019'da 25. yılını kutluyor. Yaptığı yatırımlarla klasik telekom operatöründen dünyanın ilk dijital operatörüne dönüşen Turkcell, çeyrek asırlık başarısını müşterileriyle kutlamaya hazırlanıyor.

Türkiye'yi cep telefonundan ilk ‘alo'yla buluşturan Turkcell, çeyrek asırı geride bıraktı. 25 yıl boyunca yaptığı yatırımlarla dünyanın ilk dijital operatörü olan Turkcell, 25. yıl şerefine müşterilerine yıl boyunca çeşitli sürprizler yapacak. Yapılan şirket açıklamasına göre yine 2019 boyunca Turkcell'lilere özel kampanya ve cihaz teklifleri sunulacak.

Bahsi geçen GSM şirketi, müşterilerine özel bir de 25. yıl filmi hediye etti. Çeyrek asırlık başarı hikâyesinin konu edildiği reklam filminde şirket, “Sen Yap Diye” mesajıyla sadece kendi müşterilerine değil tüm Türkiye'ye hedeflerine varmaları için ne olursa olsun ‘yılmadan' çalışmalarını söylüyor. Şirketin 25 yıl boyunca yılmadan çalışarak küresel ürün ve servislere imza atmasına dikkat çekilen filmde, Turkcell'lilere ilham verecek gerçek hikâyeler anlatılıyor.

Ömer Barbaros Yiş: “25. yılımızı müşterilerimizle kutlayacağız”

2019'un hem Turkcell için hem de kendilerine gönül veren müşterileri için çok önemli bir yıl olduğunun altını çizen Turkcell Pazarlama Direktörü Ömer Barbaros Yiş, “Türkiye'yi cep telefonundan ilk alo'yla buluşturan şirket olarak bu sorumluluğumuzun bilinciyle çeyrek asırlık tarihimizde sektörümüzde her zaman ilklerin öncüsü olduk. Yaptığımız altyapı yatırımlarıyla da en yeni ve en son teknolojiyi müşterilerimizle buluşturarak kendilerine her zaman dünya çapında hizmet sunuyoruz. Bugün geldiğimiz noktada yani dünyanın ilk dijital operatörü olma başarımızda en büyük paylardan biri şüphesiz her zaman bizimle birlikte olan ve bizi destekleyen müşterilerimiz. 25. yılımızı da kendileriyle kutlayarak, 2019 boyunca onları şaşırtacak sürprizler sunacağız. Müşterilerimizin bize gösterdiği teveccühe layık olmak ve Türkiye'nin bayrağını dijital küresel ürün ve servislerimizle dünyada dalgalandırmaya devam etmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” dedi.

25. yıla özel ilk sürpriz ‘Sen Yap Diye' ile 6 haftada toplam 25 GB

Açıklamaya göre abonelere 25. yıla özel ilk sürprizi ‘Sen Yap Diye' kampanyası olacak. Müşterilerinin dijitalleşmesine katkı sağlayarak, interneti özgürce kullanabilmeleri için sunulan kampanyada, kullanıcılar 6 hafta boyunca toplam 25GB internet kazanacak.

28 Ocak'ta başlayacak kampanyanın ilk haftasında fizy'de 25. şarkısını dinleyen tüm Turkcell'liler 3GB günlük internet kullanma şansına sahip olacak. Diğer haftalarda ise kullanıcılar, TV+ ‘da toplam 25 dakika TV/ film izlediklerinde, lifebox üzerinden rehberlerini yedeklerinde, yaani üzerinden 25. aramalarını yaptıklarında ve Dergilik'te 25 yayın indirdiklerinde yine 3'er GB günlük internet kazanacak. Kampanyanın sonundaki Paycell haftasında ise tek seferde Paycell'den 25 TL harcayanlar 10GB günlük internet kazanacaklar.