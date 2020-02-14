2019'u büyüyerek kapatan üretici firma sayısı artıyor

Ekonominin canlanması için önemli bir konumda olan üretici firmalar alanında 2019'u büyüyerek kapatanların sayısı artıyor. Son olarak büyüme rakamlarını açıklayan ve deri sanayinde önde gelen firmalardan olan DESA, 2019'u bir önceki yıla göre yüzde 23,15'lik ciro artışıyla kapattığını açıkladı.

Ekonomik koşulların zorluğuna rağmen özellikle üretici alanda geride bıraktığımız yılı büyüyerek kapatan firmalarda artış gözleniyor. Finansal sonuçlarını açıklamaya devam eden firmalar arasında bulunan DESA 2019'u büyüyerek kapattığını duyurdu.

Yüzde 23,15 oranında ciro artışı

Konuyla ilgili açıklama yapan Desa Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Burak Çelet: “Üretici Olmanın verdiği güçle, 2019 yılı hedeflerimizi başarıyla gerçekleştirdik. 2018'de 347,64 milyon TL olan ciromuzu yüzde 23.15 oranında artırarak 2019 yılını 428.11 milyon TL ciro ile tamamladık. Yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Ticari faaliyetlerimiz sonucu 2019 yılında Sürdürülen Faaliyetler vergi öncesi kârımızı 10,9 milyondan yüzde 104'lük bir artışla 22,3 milyon TL ye çıkardık” açıklamasını yaptı.