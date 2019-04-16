2019'un ilk çeyreğinde kapanan şirket sayısı azaldı

2019'un ilk iki ayında kapanan şirket sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 azaldı. Bunun yanı sıra kurulan şirketlerin sayısında ve yabancı sermaye akışında da artış var: En çok toptan ve perakende sektöründe yeni şirket kurulurken, bu şirketlerdeki yabancı sermaye payı da yüzde 86 arttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerini inceleyen Başarı Denetim, 2019'un Ocak ve Şubat aylarında kapanan şirket sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde yüzde 11 azalarak 2 bin 757'ye gerilediğini açıkladı. Kurulan şirketlerin faaliyet alanlarına bakıldığında toptan ve perakende sektörü 7 bin 347 yeni şirket ile birinci, imalat sektörü 2 bin 984 şirketle ikinci ve inşaat sektörü ise bin 993 şirket ile üçüncü sırada yer aldı. 2019'un ilk iki ayında bin 894 anonim şirket, 13 bin 75 limited şirket ve 167 adet kooperatif kuruldu.

“Konkordato süreçlerinin sağlıklı yürütülmesi ve artan mali disiplin iflasları önlüyor”

Kuruluş aşamasında alınan tedbirlerin şirketlerin yaşam süresini artırdığına değinen Başarı Denetim Kurucusu Mali Müşavir Mustafa Köksoya, “2019 yılı finansal açıdan birçok zorlukla başlasa da özel sektör önemli adımlar atarak mali ve idari disiplini elden bırakmadı. Kapanan şirket sayısı da bunu kanıtlar nitelikte. Kapanan şirketlerin azalmasında başarılı yürütülen konkordato süreçlerinin etkisi yadsınamaz. Konkordato bir felaket olarak görülse de aslında şirket borçlarının yapılandırılmasını ve bu tarz durumların yaşanmasını önlemek için alınan mali tedbirlerin bütünüdür. Bu süreç iyi yönetildiğinde şirketlerin iflastan kurtulması sağlanırken kapanmasının önüne geçiliyor” dedi.

Kurulan şirketlerde yabancı sermaye yüzde 86 arttı

Türkiye'de 2019'un Ocak ve Şubat aylarında yabancı sermaye ortaklığına sahip 2 bin 248 şirket kuruldu. Yabancı yatırımcılar en çok İstanbul merkezli şirketlere ortak olurken, kurulan şirketlere yabancılar tarafından yatırılan sermaye yüzde 86 artarak 530 milyon TL'yi aştı. Yabancılar, Türkiye'de 2019'un ilk iki ayında 70 milyon TL ile en çok toptan ticaret alanında yatırım yaparken, gayrimenkul sektörü 31 milyon TL yatırım ile ikinci, lokantacılık sektörü ise 16 milyon TL ile üçüncü oldu.

En çok şirket İstanbul'da kurulurken, Ardahan en son sırada yer aldı

2019'un ilk iki ayında 6 bin 656 şirketin kurulduğu İstanbul, yatırımcılar tarafından en çok tercih edilen şehir oldu. İstanbul'u bin 493 şirketin kurulduğu Ankara ve 839 şirketin kurulduğu İzmir takip etti. En az şirket ise sırasıyla Ardahan, Bayburt ve Tunceli'de kuruldu. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Mustafa Köksoya, “Devlet tarafından verilen teşviklerin, özellikle Anadolu'da daha iyi anlatılması gerekiyor. Ticari yatırımların artması için özendirici faaliyetlerde bulunulması hayati önem taşıyor” dedi.