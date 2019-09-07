İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 0 - Andorra: 0 (İlk yarı)

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H grubu 5.

maçında A Milli Futbol Takımı, Beşiktaş Park'ta Andorra ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


2. dakikada sol kanattan Umut'un içeri çevirdiği topa ön direkte Yusuf'un kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Gomes kornere çeldi.


23. dakikada sol çaprazdan Güven'in ortasında arka direkte topla buluşan Zeki'nin yaptığı dokunuşla meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.


33. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Güven'in sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Gomes iki hamlede kontrol etti.


39. dakikada Emre'nin pasıyla ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Zeki'nin yerden ortasında ön direkte Cenk dokundu. Cenk'in yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak ön direğe çarparak auta gitti.


40. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Yusuf'un plase vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Gomes çeldi. Dönen topu İrfan Can ceza sahası içi sağ çaprazında kaptı. İrfan Can'ın sağ çaprazdan kaleye sokularak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.



Stat: Beşiktaş Park


Hakemler: Donald Robertson, Sean Carr, Douglas Potter


Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Çağlar, Umut, İrfan Can Emre Belözoğlu, Yusuf, Güven, Hakan Çalhanoğlu, Cenk


Yedekler: Sinan, Uğurcan, Ozan, Efecan, Dorukhan, Abdulkadir Parmak, Enes, Kenan, Yunus, Deniz, Emre Kılınç, Kaan


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Andorra: Gomes, San Nicolas, Llovera, Lima, Cervos, Rodriguez, Rebes, Vales, Clemente, Martinez, Vieira


Yedekler: Pires, Garcia, Alex Martinez, Sanchez, Moreno, Alaez, Ferre, Gomez, Marc Garcia, Rubio


Teknik Direktör: Koldo Alvarez


Sarı kart: Vales (Andorra)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.