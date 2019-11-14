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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 0 - İzlanda: 0 (İlk yarı)

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9.

maçında İzlanda'yı konuk ediyor.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada sol kanattan Skulason'un ortasında ceza sahası içinde savunmadan seken topu alan Traustason'ın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin dışarıya gitti.


8. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun pası ile sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder'in topla birlikte ceza yayına doğru sokularak yaptığı vuruşta kaleci Halldorsson gole izin vermedi.


14. dakikada ceza yayı sağ tarafında topla buluşan Gylfi Sigurdsson'un direkt vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sol tarafından dışarıya gitti.


30. dakikada Zeki Çelik'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda top kalenin üzerinden çıktı.



Stat: Ali Sami Yen Spor Kompleksi


Hakemler: Anthony Taylor, Gary Beswick, Adam Nunn


Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz


Yedekler: Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Efecan Karaca, Yusuf Yazıcı, Enes Ünal, Ozan Kabak, Ömer Bayram, Deniz Türüç, Nazım Sangare, Kaan Ayhan


Teknik Direktör: Şenol Güneş


İzlanda: Halldorsson, Victor Palsson, Kari Arnason, Ragnar Sigurdsson, Ari Skulason, Bjarnason, Gylfi Sigurdsson, Bödvarsson, Traustason, Kolbeinn Sigthorsson, Finnbogason (Arnor Sigurdsson dk. 24)


Yedekler: Kristinsson, Jonsson, Hermannsson, Fjoluson, Ingason, Fridjonsson, Eyjolfson, Anderson, Magnusson, Thrandarson


Teknik Direktör: Erik Hamren


Sarı kartlar: Ozan Tufan (Türkiye), Traustason (İzlanda)

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