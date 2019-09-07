2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 1 - Andorra: 0 (Maç sonucu)

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H grubu 5.
maçında A Milli Futbol Takımı, Beşiktaş Park'ta karşılaştığı Andorra'yı 1-0'lık skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Emre'nin ceza sahası dışı sol çaprazından içeri ortalayarak kullandığı serbest vuruşta arka direkte Çağlar topla buluştu. Çağlar'ın kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlağı Lima çizgi üzerinden kornere çeldi.
53. dakikada sağ kanattan Zeki'nin içeri çevirdiği topa kale önünde Cenk kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gomes'te kaldı.
89. dakikada sol taraftan Yusuf'un kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Ozan'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
90+1. dakikada sağ taraftan Yusuf'un kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Cenk'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gomes'de kaldı.
Stat: Beşiktaş Park
Hakemler: Donald Robertson, Sean Carr, Douglas Potter
Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Çağlar, Umut (Ozan dk. 61), İrfan Can Emre Belözoğlu, Yusuf, Güven (Kenan dk. 46), Hakan Çalhanoğlu (Emre Kılınç dk. 80 ?), Cenk
Yedekler: Sinan, Uğurcan, Efecan, Dorukhan, Abdulkadir Parmak, Enes, Yunus, Deniz, Kaan
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Andorra: Gomes, San Nicolas, Llovera, Lima, Cervos, Rodriguez (Garcia dk. 63), Rebes, Vales, Clemente (Alaez dk. 79), Martinez, Vieira (Emilia Garcia dk. 87 ?)
Yedekler: Pires, Alex Martinez, Sanchez, Moreno, Ferre, Gomez, Rubio
Teknik Direktör: Koldo Alvarez
Gol: Ozan (dk. 89) (Türkiye)
Sarı kartlar: Vales, Rodriguez, San Nicolaz, Alaez (Andorra), Emre Belözoğlu, Çağlar, Yusuf (Türkiye)