İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

2020 CEV Şampiyonlar Ligi: Eczacıbaşı VitrA: 3 - LP Salo: 0

2020 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında Finlandiya ekibi LP Salo’yu ağırlayan Eczacıbaşı VitrA, mücadeleden 3-0 galip ayrılarak dörtte dört yaptı.

2020 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında Finlandiya ekibi LP Salo'yu ağırlayan Eczacıbaşı VitrA, mücadeleden 3-0 galip ayrılarak dörtte dört yaptı.



Salon: İstanbul Burhan Felek


Hakemler: Aleksander Sikanjic, Vlastimil Kovar


Eczacıbaşı VitrA: Lloyd, Natalia, Yasemin, Boskovic, Hande, Gibbemeyer, Simge (L), Ergül, Melis.


LP Salo: Czakan, Mansikkaviita, Peit, Haatainen, Pilepic, Ennok, Rautiainen (L), Piesanen, Ternava.


Setler: 3-0 (25-16, 25-13, 25-13)


Süre: 62 dakika (22, 21, 19)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.