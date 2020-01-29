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2020 Erkekler CEV Kupası: Galatasaray HDI Sigorta: 3 - C.S.M. Arcada Galati: 0

2020 Erkekler CEV Kupası’ndaki Türk ekiplerinden Galatasaray HDI Sigorta, son 16 turu ilk maçında sahasında konuk ettiği Romanya temsilcisi C.

2020 Erkekler CEV Kupası'ndaki Türk ekiplerinden Galatasaray HDI Sigorta, son 16 turu ilk maçında sahasında konuk ettiği Romanya temsilcisi C.S.M. Arcada Galati'yi 3-0 mağlup ederek tur için avantaj yakaladı.


Bu karşılaşmanın rövanşı 12 Şubat Çarşamba günü Romanya'da oynanacak. Sarı-kırmızılı ekip, turu geçmesi durumunda ise; son 16 turunda Arkas Spor - United Volleys Frankfurt eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.



Salon: TVF Burhan Felek


Hakemler: Eldar Aliyev (Azerbaycan), Kanstantin Asipchyk (Belarus)


Galatasaray: Antonov, Van Berkel, Selçuk, Burutay, Doğukan, Venno, Burak (L) (Ertuğrul Gazi, Yasin)


C.S.M. Arcada Galati: Kollo, Georgiev, Klapwijk, Bala, Bissette, Hernan Ruperez, Cabrera (L) (Carrasco, Matei, Terzic, Gornchaniuk, Talpa, Cuciureanu)


Setler: 26-24, 25-21, 25-20


Süre: dakika (27,24,25)

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