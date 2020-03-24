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2020 Tokyo Olimpiyatları ertelendi

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın korona virüs salgını nedeniyle 2021 yazını geçmeyecek şekilde ertelendiğini duyurdu.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın korona virüs salgını nedeniyle 2021 yazını geçmeyecek şekilde ertelendiğini duyurdu.


Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs tehdidi spor müsabakalarına sekte vurmaya devam ediyor. Dünya geneline birçok spor organizasyonu iptal edilirken, IOC de yaptığı yazılı açıklama ile 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın 2021 yazını geçmeyecek şekilde ertelendiğini açıkladı. IOC Başkanı Thomas Bach ve Japonya Başbakanı Abe Shinzo'nun yaptığı görüşmede anlaşmasını takiben IOC Yönetim Kurulu, Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın “Tokyo 2020” adıyla 2021'de düzenlenmesine karar verdi.

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