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2020 Voleybol Milletler Ligi iptal edildi

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB), 2020 Voleybol Milletler Ligi’nin korona virüs sebebiyle iptal edildiğini ve bu yıl düzenlenmeyeceğini duyurdu.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB), 2020 Voleybol Milletler Ligi'nin korona virüs sebebiyle iptal edildiğini ve bu yıl düzenlenmeyeceğini duyurdu.


Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan (TVF) konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB),dünya genelinde ve ülkemizde de görülen korona virüs salgını sebebiyle daha önce ertelendiğini duyurduğu 2020 Voleybol Milletler Ligi organizasyonunun iptal edildiğini ve bu yıl düzenlenmeyeceğini açıkladı" ifadelerine yer verildi.

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