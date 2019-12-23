2020 yılında hedef; yüzde 25 büyüme

2019 yılını tüm hedeflerini gerçekleştirerek kapatmaya hazırlanan ODE Yalıtım, 2020'ye yüzde 25 büyüme hedefiyle giriyor.

Türkiye'nin yüzde 100 yerli sermayeli en büyük yalıtım şirketlerinden ODE Yalıtım, 2020 yılına yüzde 25 büyüme hedefiyle gireceğini duyurdu. Ciro içinde ihracatın payını yüzde 40 seviyesine ulaştıran ODE, 3 yıl içinde bu oranı yüzde 50'lere yükseltmeyi hedefliyor.

“Global bir marka olma yolunda yaptığımız çalışmalarda hızımızı daha da artıyoruz”

ODE'nin var olan 5 üretim tesisinde sürekli modernizasyon yatırımları yaptığını, Ar-Ge alanında ise hız kesmeden çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan şirketin Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Erhan Özdemir, “2019'da tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi çift haneli olarak büyümeye devam ettik. Bu yılsonunda yaklaşık olarak 300 milyon TL ciroya ulaşacağız. 2020'de ise hedef, 350 milyon TL'nin üzerine çıkmak. İhracatta ise bu yıl dolar bazında yüzde 20'nin üzerinde büyümeyi gerçekleştirdik ve ciro içinde ihracatın payı yüzde 40'lık bir seviyeye ulaştı. Toplam 500 milyon TL ciroya ise birkaç yılda ulaşacağız. Yeni yıla bu motivasyonla yeni bir yatırım kararı ile giriyoruz. Tesisat yalıtımında elastomerik kauçuk köpüğü ürünümüzle Avrupa pazarında ilk üç büyük oyuncu arasındayız. Bu gücümüzü daha da artırmak için R-Flex ve R-Flex Diamond markalarıyla ürettiğimiz elastomerik kauçuk köpüğünde kapasite artış kararı aldık ve çalışmalarına başladık. Yeni yılda inovasyon gücümüzle geliştirdiğimiz, sektörde öncü olacak yepyeni ürünleri piyasaya sunmaya devam edeceğiz” dedi.

2019 yılında ihracat yaptıkları ülke sayısında artış olduğunu vurgulayan Erhan Özdemir “İhracat yaptığımız ülke sayısı 70'i aştı. 2020'de yeni pazar hedeflerimiz var. Turquality programının da desteği ile pek çok ülkede derinleşerek ODE'nin bilinirliğini ve pazar gücünü artıracak çalışmalara 2020 yılında hız kesmeden devam edeceğiz. ODE, üç yıl içinde gelirlerinin yarısını yurtdışı pazarlardan elde eden bir şirket haline gelecek” şeklinde konuştu.