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2021 CEV Challenge Kupası: Türk Hava Yolları: 3 - OK Kastela: 0

Türk Hava Yolları, 2021 CEV Challenge Kupası son 32 turu ilk maçında konuk ettiği Hırvatistan’ın OK Kastela takımını 3-0 mağlup etti.

Türk Hava Yolları, 2021 CEV Challenge Kupası son 32 turu ilk maçında konuk ettiği Hırvatistan'ın OK Kastela takımını 3-0 mağlup etti.



Salon: TVF 50. Yıl Deniz Esinduy


Hakemler: Alessandro Cerra, Zdravko Zdraveski


Türk Hava Yolları: Polen Ünver, Ada Germen, Özge Nur Çetiner, Nur Sevil Gökbudak, Ebrar Karakurt, Aslı Kalaç, Merve (L)


OK Kastela: Jelena Nincevic, Nika Stanovic, Tonka Parcina, Ana Mioc, Nina Strıze, Ivana Prkacin, Dora Matas (L) (Tamara Dolonga, Lea Ucovic (L), Marija Zizanovic)


Setler: 25-16, 25-7, 25-12


Süre: 58 dakika (23, 17, 18)

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