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2021 CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu: Allianz MTV Stuttgart: 2 - Eczacıbaşı VitrA: 3

2021 CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci etap açılış maçında Alman temsilci Allianz MTV Stuttgart ile karşılaşan Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-2 galip ayrıldı.



Salon: Yantarny Kaliningrad


Hakemler: Wim Cambre, Sonja Simonovska


Allianz MTV Stuttgart: Palleres, Lohuis, Rivers, Mlejnkova, Todorova, Papafotiou, Koskelo (L), Segura, Grozer, Kastner


Eczacıbaşı VitrA: Beyza, Mirkovic, Thompson, Ogbogu, Boskovic, Hande, Simge (L), Saliha, Fatma, Elif


Setler: 2-3 (32-30, 23-25, 25-22, 14-25, 9-15)


Süre: 150 dakika (36, 50, 27, 23, 14)

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