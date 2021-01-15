2021 Dakar Rallisi'nin şampiyonu Honda ile Kevin Benavides'in oldu

Monster Energy Honda Team pilotu Kevin Benavides, 2021 Dakar Rallisi'nde 1'inci oldu. Geçen yılın galibi ve Kevin Benavides'in takım arkadaşı Ricky Brabec ise 2'nci oldu. Uzun bir aradan sonra geçen yıl Dakar Rallisi'ne geri dönen HRC bu yıl da şampiyon olarak başarısını taçlandırdı.

2021 Dakar Rallisi'nde heyecanla geçen 12 etabın sonunda Monster Energy Honda Team pilotu Arjantinli Kevin Benavides kariyerinin ilk şampiyonluğunu kazandı. Geçen yılın galibi ve Kevin Benavides'in takım arkadaşı olan Ricky Brabec da şampiyonayı 2'nci sırada tamamlayarak podyumda yerini aldı. Dakar Rallisi 2021 şampiyonunun belli olduğu 202 kilometre uzunluğundaki son etap, sürücüler ve izleyiciler için heyecanlı ve yoğun geçti. Yarışın sonunda Monster Energy Honda Team zaferle ayrıldı.

Kevin Benavides'in birinciliğinin yanı sıra geçen yılın şampiyonu takım arkadaşı Ricky Brabec'in ikinciliği ile Monster Energy Honda Team'in 2021 Dakar Rallisi'ndeki başarısı dikkat çekti. Böylelikle takım, 8 yıl aranın ardından Dakar Rallisi'ne dönmesi ile iki yıl üst üste şampiyonluğu kazanan takım olarak tarihi bir başarıya imza attı.