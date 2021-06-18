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2021 FIBA Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 54 - Bosna Hersek: 64

2021 FIBA Avrupa Şampiyonası C Grubu’ndaki ikinci maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, Bosna Hersek’e 64-54 kaybetti.

2021 FIBA Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki ikinci maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, Bosna Hersek'e 64-54 kaybetti.



Salon: Rhenus


Hakemler: Maj Kazuko Forsberg, Marek Kukelcik, Esperanza Mendoza Holgado


Türkiye: Pelin Derya Bilgiç 5, Olcay Çakır Turgut 4, Meltem Yıldızhan, Tuğçe Canıtez 2, İnci Güçlü 3, Holingsvorth 7, Bahar Çağlar Ökten 9, Melis Gülcan 17, Şerife Alperi Onar 4, Gökşen Fitik 3, Esra Ural Topuz, Sevgi Uzun


Bosna Hersek: Deura 2, Gajic 7, Jones 22, Tavic 14, Babic 10, Andjela Delic 2, Dzombeta 4, Dzebo 3


1. Periyot: 8-17 (Bosna Hersek lehine)


Devre: 26-27 (Bosna Hersek lehine)


3. Periyot: 44-38 (Türkiye lehine)


Beş faulle çıkan: Jones (Bosna Hersek)

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