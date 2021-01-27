İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

2021 Kadınlar CEV Kupası: Dresdner: 1 - Galatasaray HDI Sigorta: 3

2021 Kadınlar CEV Kupası çeyrek final maçında Galatasaray HDI Sigorta, Almanya’nın Dresdner SC takımını 3-1 mağlup etti.

2021 Kadınlar CEV Kupası çeyrek final maçında Galatasaray HDI Sigorta, Almanya'nın Dresdner SC takımını 3-1 mağlup etti.


Galatasaray HDI Sigorta mücadeleden 25-22, 16-25, 25-23 ve 25-23'lük setlerle 3-1 galip gelerek tarihinde 5. kez adını yarı finale yazdırdı. Sarı-kırmızılı ekip yarı finalde Fransa'nın Beziers Angels takımıyla karşılaşacak.



Salon: TVF Burhan Felek Vestel


Hakemler: Magdalena Niewiarowska (Polonya), Fuad Aghayev (Azerbeycan)


Dresdner SC: Gray, Janiska, Weitzel, Storck, Stigrot, Gates, Dürr (L), (Cyris, Straube, Crittenden)


Galatasaray HDI Sigorta: Selin, Çağla, Kosheleva, Ergül, Rykhliuk, İlkin, Gizem (L), (Güldeniz, Beren, Nilay, Sezen)


Setler: 22-25, 25-16, 23-25, 23-25


Süre: 98 dakika (24 23 26 25)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.