2021 yılında, Tuzla'ya 11 bin metrekare yeni yeşil alan kazandırıldı

Şadi Yazıcı tarafından titizlikle yürütülen iklim koruma projeleri 2021 yılında da meyvelerini verdi. Tuzla Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 150 bin ağaç ve çiçek dikimi gerçekleştirildi. 11 bin metrekare yeşil alan kullanıma açılırken 144 haneye yetebilecek kadar elektrik, güneş enerji panellerinden üretildi.

Sosyal Belediyecilik anlayışını, iklim koruma programları ile birleştiren Tuzla Belediyesi, 2021 yılında da karbon ayak izini düşüren, çevreye duyarlı, alternatif enerji kaynaklarını kullandı. Yıl boyunca yapılan çalışmalar kapsamında Tuzla Belediyesi ekipleri 150 bin ağaç ve çiçek dikti. 11 bin metrekare yeşil alanı kullanıma açtı. Tuzla'da kent estetiğine uygun 5 yeni park yapımına başlanarak toplam park sayısı 141'e park alanı miktarı da 1 milyon 224 bin metrekareye ulaşmış olacak. Şadi Yazıcı'nın talimatları ile hayata geçirilen projeler ile birlikte Tuzla'daki kişi başına düşen yeşil alan miktarının Avrupa standartlarına çıkması hedefleniyor.

İstanbul'un kamu alanındaki en büyük güneş enerji panelleri 24 bin ağacı kurtardı

Türkiye'nin en fonksiyonel parkı olan Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı'nda bulunan ve İstanbul'un kamu alanındaki en büyük güneş enerji sistemi olan güneş panelleri yıl boyunca elektrik üretmeye devam etti. Güneş Enerji Panelleri, 2021 yılında 436 bin KW elektrik üretti. 24 bin ağacın elektrik üretimi için yakılmasının önüne geçilirken 144 haneye yetecek kadar elektrik üretimi gerçekleştirildi.

“Karbon ayak izini düşürecek, çevreci uygulamalarımızı sürdüreceğiz”

Şadi Yazıcı,” Tuzla Belediyesi olarak en önemli önceliklerimizden bir tanesi, çevreci, karbon ayak izini düşüren, iklim politikalarımıza uygun aynı zamanda çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmaktır. Belediyemizde görev yapan her arkadaşım, bu misyonumuzu bilerek hareket ederler. Yıl boyunca ağaç ve çiçek dikimi yaptık. Bu çiçeklerimizin bazılarını da kendi atölyelerimizde yetiştirdik. Park sayımızı artıracak çalışmalar gerçekleştirdik. 2022 yılında da karbon ayak izini düşürecek, çevreci ve iklim politikalarımıza uygun çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.