İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

2021'in ilk iş gününde İstanbul'da hareketlilik başladı

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

2021'in ilk iş gününde İstanbul'da hareketlilik başladı.


Tüm dünyada ve ülkemizde etkisini göstermeye devam eden korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Bugün saat 05.00 itibarıyla sona eren kısıtlamanın ardından, 2021'in ilk iş gününde iş yerlerine gitmek için evlerinden dışarı çıkan vatandaşlar, yollarda ve yolcu duraklarında yoğunluk oluşturdu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.