2021'in ilk iş gününde İstanbul'da hareketlilik başladı.

Tüm dünyada ve ülkemizde etkisini göstermeye devam eden korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Bugün saat 05.00 itibarıyla sona eren kısıtlamanın ardından, 2021'in ilk iş gününde iş yerlerine gitmek için evlerinden dışarı çıkan vatandaşlar, yollarda ve yolcu duraklarında yoğunluk oluşturdu.