2022 CEV U18 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 3 - Yunanistan: 0

U18 Erkek Voleybol Milli Takımı, Bulgaristan’ın ev sahipliğinde Sofya’da düzenlenen 2022 CEV U18 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1.
U18 Erkek Voleybol Milli Takımı, Bulgaristan'ın ev sahipliğinde Sofya'da düzenlenen 2022 CEV U18 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Raunt'taki üçüncü maçında Yunanistan'ı 3-0 mağlup etti ve turnuvadaki ikinci galibiyetine imza attı.
Milliler, Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Raunt'taki dördüncü ve son maçında yarın TSİ 18.30'da Romanya ile karşılaşacak.
Salon: Levski
Türkiye: Ünal, Taha Berat, Mert, Doğan, Yiğit Hamza, Selim, Batu Ercan (L) (Emirhan, Tuğrul Mansur (L), Furkan Eray, Özgür, Muharrem)
Yunanistan: Sousouridis, Rousos, Adamos, Nanopoulos, Stathelos, Baloukas (L), Pilitsis (L) (Vezyris, Panagiotou, Gerodimos, Kontostathis)
Setler: 25-23, 25-13, 25-18
Süre: 69 dakika (25,22,22)