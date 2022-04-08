2022 CEV U20 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 3 - Macaristan: 0

U19 Kız Voleybol Milli Takımı, Kosova’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 CEV U20 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2.
U19 Kız Voleybol Milli Takımı, Kosova'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 CEV U20 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Rauntta I Grubu'ndaki ilk maçında Macaristan'ı 3-0 mağlup etti.
U19 Kız Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt'taki ikinci maçında yarın TSİ 20.00'de Estonya ile karşılaşacak.
Salon: Pallati i Rinise
Hakemler: Mirza Basic (Bosna Hersek), Ioannis Ioannidis (Yunanistan)
Türkiye: Tuanna, Begüm, Pelin, Liza, Berka Buse, Dilay, Berre (L) (Selen Naz, Miray)
Macaristan: Imre, Rieder, Eröss, Radnai, Szatmari, Marcz, Baksa (L) (Olcsvary, Balint, L.Radnai, Stankovics)
Setler: 25-17, 27-25, 25-21
Süre: 89 dakika (25,29,35)