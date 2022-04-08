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2022 CEV U20 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 3 - Ukrayna: 1

U20 Erkek Voleybol Milli Takımı, Polonya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 CEV U20 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2.

U20 Erkek Voleybol Milli Takımı, Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 CEV U20 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Rauntta B Grubu'ndaki ikinci maçında Ukrayna'yı 3-1 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı.



Salon: Arena Torun


Hakemler: Kiril Stoyanov (Bulgaristan), Joseph Gore (İngiltere)


Türkiye: Hilmi, Aykut, Yiğit Savaş, Doğan, Gökçen, Özgür, Muhammed (L) (Alper, Mert, Selman)


Ukrayna: Kuts, Donets, Hetman, Hrytsenko, Zolotukhin, Chaban, Yakovliev (L), Trokhin (L) (Hladyr, Prysakar, Valiababa, Skorbatiuk)


Setler: 18-25, 25-20, 25-15, 25-21


Süre: 98 dakika (24,26,22,26)

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