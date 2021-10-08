İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

2022 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 1 - Norveç: 1 (Maç sonucu)

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu yedinci maçında Türkiye, sahasında Norveç ile karşılaştı.

Müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


50. dakikada Hakan'ın uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Burak Yılmaz ceza alanında topun sahibi oldu. Bu oyuncunun sağ çaprazdan dönerek yaptığı vuruş yan ağlarda kaldı.


81. dakikada Hakan'ın kafayla ceza sahası dışı sol çapraza bıraktığı topu alan Kerem'in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


90+2. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Ödegaard'ın kullandığı serbest vuruşta top üstten auta çıktı.



Stat: Ülker


Hakemler: Felix Brych, Mark Borsch, Stefan Lupp


Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Serdar Aziz (Kaan Ayhan dk. 70), Caner Erkin, Berat Özdemir (Taylan Antalyalı dk. 70), Ozan Tufan (Berkan Kutlu dk. 58), Cengiz Ünder (Yusuf Yazıcı dk. 70), Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu (Kenan Karaman dk. 84 ?), Burak Yılmaz


Yedekler: Sinan Bolat, Altay Bayındır, Mert Müldür, Rıdvan Yılmaz, Abdülkadir Ömür, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun


Teknik Direktör: Stefan Kuntz


Norveç: Örjan Nyland, Marcus Pedersen, Stefan Strandberg, Andreas Hanche-Olsen, Martin Ödegaard, Patrick Berg (Fredrik Aursnes dk. 75), Morten Thorsby, Jens Hauge (Mats Möller Daehli dk. 75), Mohamed Elyounoussi, Kristian Thorstvedt (Veton Berisha dk. 75)


Yedekler: Viljar Myhra, Sten Grytebust, Ruben Gabrielsen, Julian Ryerson, Fredrik Bjorkan, Iver Fossum, Stian Gregersen, Ohi Anthony Omoijuanfo, Dennis Johnsen


Teknik Direktör: Stale Solbakken


Goller: Kerem Aktürkoğlu (dk. 6) (Türkiye), Kristian Thorstvedt (dk. 41) (Norveç)


Sarı kartlar: Berat Özdemir, Yusuf Yazıcı, Kaan Ayhan (Türkiye), Morten Thorsby, Hanche-Olsen (Norveç)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.