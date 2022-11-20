2022 Dünya Kupası: Katar: 0 - Ekvador: 2

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın açılış maçında A Grubu'nda yer alan ev sahibi Katar ile Ekvador karşı karşıya geldi. Ekvador, Fenerbahçeli yıldızı Valencia'nın attığı iki golle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Maçtan dakikalar

3. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Valencia'nın şutu ağlara gitti ancak VAR incelemesinin ardından gol iptal edildi.

16. dakikada Ekvador penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Fenerbahçeli golcü Valencia topu ağlara gönderdi. 0-1

31. dakikada Preciado'nun sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Valencia şık bir kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu. 0-2

55. dakikada Romario Ibarra'nın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Al Sheeb gole izin vermedi.

87. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan Muntari, kalecinin önde olduğunu görür görmez ceza sahası dışından sert bir vuruş yaptı, meşin yuvarlak üstten çıkarı çıktı.

Stat: Al Bayt

Hakemler: Daniele Orsato, Ciro Carbone, Alessandro Giallatini

Katar: Al Sheeb, Al-Rawi, Khoukhi, Hassan, Pedro Miguel, Hatem, Boudiaf, Al Haydos (Mohammed Abdulwahhab dk. 71), Homam Ahmed, Almoez Ali (Mohammed Muntari dk. 72), Akram Afif

Yedekler: Yousef Hassan, Meshaal Barsham, Mosaab Khoder, Salem Hajri, Jassem Abdulsallam, Tarek Salman, Ali Assadalla, Assim Omer Madibo, Mostafa Mashaal, Ahmed Alaaeldin, Ismaeel Mohammad, Khalid Mazeed, Naif Al-Hadhrami

Teknik Direktör: Felix Sanchez

Ekvador: Galindez, Preciado, Torres, Hincapie, Estupinan, Ibarra (Sarmiento dk. 68), Mendez, Moises Caicedo (Kevin Rodriguez dk. 90 ?), Plata, Estrada (Alan Franco dk. 90 ?), Enner Valencia (Jose Cifuentes dk. 77)

Yedekler: Wellington Ramirez, Alexander Dominguez, Robert Arboleda, Xavier Arreaga, Diego Palacios, Jackson Porozo, William Pacho, Carlos Gruezo, Eduar Preciado, Angel Mena, Djorkaeff Reasco

Teknik Direktör: Gustavo Alfaro

Goller: Valencia (dk. 16 pen. ve 31)

Sarı kartlar: Saad Al Sheeb, Almoez Ali, Karim Boudiaf, Akram Afif (Katar), Caicedo Mendez (Ekvador)