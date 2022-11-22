2022 Dünya Kupası: Meksika: 0 - Polonya: 0

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nda yer alan Meksika ile Polonya ilk hafta maçında karşı karşıya geldi. Polonya, Lewandowski ile bir penaltıdan yararlanamazken, mücadele golsüz sona erdi.

Maçtan dakikalar

26. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Herrera son çizgiden yaptığı ortaya arka direkte Vega'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direk dibinden dışarı gitti.

45. dakikada Lozano'nun ceza sahasına taşıdığı top Sanchez'in önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı etkili vuruşta kaleci Szczesny topu kornere çeldi.

56. dakikada Lewandowski'nin Moreno tarafından ceza sahası içinde çekilmesi sonrası hakem Beath, VAR uyarısı ile birlikte pozisyonu izleyerek penaltı noktasını gösterdi.

58. dakikada beyaz noktada topun başına geçen Lewandowski'nin vuruşunda kaleci Ochoa soluna uzanarak meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

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Hakemler: Chris Beath, Anton Schetinin, Ashley Beecham

Meksika: Ochoa, J. Sanchez, Montes, H. Moreno, Gallardo, Edson Alvarez, Herrera (Carlos Rodriguez dk. 71), Chavez, Lozano, Martin (Raul Jimenez dk. 71), Vega (Carlos Antuna dk. 84 ?)

Yedekler: Talavera, Cota, Araujo, Vasquez, Arteaga, Lui Romo, Kevin Alvarez, Gutierrez, Pineda, Guardado, Alvarado, Funes Mori

Teknik Direktör: Gerardo Martino

Polonya: Szczesny, Cash, Bereszynski, Glik, Zalewski (Bielik dk. 46), Kaminski, Krychowiak, Szymanski (Frankowski dk. 71), Zielinski (Arkadiusz Milik dk. 87 ?), Lewandowski

Yedekler: Skorupski, Grabara, Jedrzejczyk, Wieteska, Bednarek, Robert Gumny, Zurkowski, Michal Skoras, Swiderski, Piatek

Teknik Direktör: Czeslaw Michniewicz

Sarı kartlar: Sanchez, Moreno (Meksika), Frankowski (Polonya)