2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 3- Letonya: 3 (Maç sonucu)

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçında Türkiye, sahasında Letonya'yı ağırladı. Mücadele 3-3'lük eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada ceza sahası çalımlarla ceza sahası içine sarkan Mert Müldür, Tobers'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem bu pozisyon sonrası penaltı kararı verdi.

52. dakikada beyaz noktaya gelen Burak Yılmaz, kalesinin sağından topu filelerle buluşturdu. 3-1

58. dakikada Savalnieks'in kullandığı serbest vuruşta Oss, kafa ile topu altı pasa doğru indirdi. Müsait pozisyonda kaleci Uğrucan ile karşı karşıya kalan Uldrisis'in vuruşunda top filelere gitti. 3-2

79. dakikada Savalnieks'in kullandığı serbest vuruşu Burak Yılmaz kafa ile uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topla buluşan Emsis'in şişirdiği topu alan Davis Ikaunieks'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-3

80. dakikada Ozan Tufan'ın pasında ceza alanı içine sarkan Burak Yılmaz'ın müsait pozisyonda vuruşu direğin yanından auta çıktı.

90+2. dakikada Taylan'ın sağ kanattan ortasına Deniz Türüç kafa ile vurdu. Kaleci Steinbors topu kontrol etti.

90+5. dakikada Mert Müldür'ün kaptırdığı topta hızlı çıkan Krollis soldan taraftan şutunu çekti. Uğurcan üzerine gelen topu güçlükle kontrol etti.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Daniel Stefanski, Konrad Robert Sapela, Michal Obukowicz

Türkiye: Uğurcan, Mert Müldür, Ozan, Çağlar, Caner Erkin (Orkun Kökçü dk. 83 ?), Okay Yokuşlu, Ozan (Deniz Türüç dk. 83 ?), Hakan Çalhanoğlu (Umut Meraş dk. 66), Yusuf Yazıcı (Taylan Antalyalı dk. 66), Kenan Karaman (Enes Ünal dk. 73), Burak Yılmaz

Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Abdülkerim Bardakçı, Bünyamin Balcı, Enis Destan, Halil Akbunar, Alpaslan Öztürk

Teknik direktör: Şenol Güneş

Letonya: Steinbors, Fjodorovs, Cernomordijs, Marcis Oss, Jurkovskis, Tobers, Emsis, Savalnieks (Jaunzems dk. 90+5 ?), Ikaunieks (Davis Ikaunieks dk. 65), Ciganiks (Kamess dk. 46), Uldrikis (Krollis dk. 73)

Yedekler: Ozols, Zviedris, Maksimenko, Solovjovs, Zjuzins, Tarasovs, Saveljevs, Ontuzans

Teknik direktör: Dainis Kazakevics

Goller: Kenan Karaman (dk. 2), Hakan Çalhanoğlu (dk. 33), Burak Yılmaz (dk. 52 pen.) (Türkiye), Savalnieks (dk. 35), Uldrisis (dk. 58), Davis Ikaunieks (dk. 79) (Letonya)

Sarı kartlar: Çağlar, Enes Ünal, Deniz Türüç(Türkiye), Kamess, Emsis, Fjodorovs (Letonya)