2022 FIFA Dünya Kupası: Belçika: 0 - Fas: 2

2022 FIFA Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında Fas, Belçika'yı 2-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

2022 FIFA Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında Belçika ile Fas, Al Thumama Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelede Meksika Futbol Federasyonu'ndan Cesar Ramos düdük çaldı. Maçın ilk yarısı 0-0 sona ererken, Fas'ın Hakim Ziyech ile 45+2'de bulduğu gol VAR'dan gelen uyarıyla hakem Cesar Ramos, tarafından iptal edildi.

İkinci yarıda Fas hücumda daha etkili oldu ve müsabakanın 73. dakikasında Abdelhamid Sabiri ile 1-0 öne geçti. Mücadelenin 90+2. dakikasında sahneye çıkan Zakaria Aboukhlal farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. Geri kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fas sahadan 2-0 galip ayrıldı ve ilk galibiyetini elde etti.

Bu sonucun ardından Fas puanını 4'e çıkarırken, Belçika ise 3 puanda kaldı.

Grubun son maçlarında 1 Aralık'ta Belçika ile Hırvatistan, Kanada ile de Fas karşı karşıya gelecek.

Bu mücadelede Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaşlı futbolcular görev aldı. Belçika'da Michy Batshuayi 11 başladığı karşılaşmada 75. dakikada oyundan çıkarken, Dries Mertens ise 61. dakikada Eden Hazard'ın yerine oyuna girdi. Fas'ta ise 11'de görev alan Romain Saiss 90 dakika sahada kaldı.