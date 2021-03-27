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2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Norveç: 0 - Türkiye: 3 (Maç sonucu)

Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında İspanya’nın Malaga şehrinde karşılaştığı Norveç’i 3-0 mağlup etti.

Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında İspanya'nın Malaga şehrinde karşılaştığı Norveç'i 3-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


56. dakikada sağ kanattan Martin Odegaard'ın ortasında ceza sahası içinde Alexander Sörloth'un kafa vuruşunda meşin yuvarla kalenin üzerinden dışarıya gitti.


59. dakikada sol kanattan Hakan Çalhanoğlu'nun pasında ceza yayı solunda topla buluşan Ozan Tufan'ın plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-3


61. dakikada Burak Yılmaz'ın pasında ceza yayı içinde topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın vuruşunda meşin yuvarlak sol direğin yanından dışarıya çıktı.


78. dakikada King'in pasıyla topla buluşan Martin Odegaard'ın ceza yayından gelişine yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.


80. dakikada orta sahada sol taç çizgisine yakın bir noktada yaşanan ikili mücadele sırasında Thorstvedt'in Caner Erkin'e yaptığı sert müdahale sonrasında hakem Alejandro Hernandez, Thorstvedt' direkt kırmızı kart gösterdi.



Stat: La Rosaleda


Hakemler: Alejandro Hernandez, Teodoro Sobrino, Raul Cabanero


Norveç: Jarstein (Andre Hansen dk. 46), Ryerson (Svensson dk. 68 ?), Ajer, Gregersen, Meling, Midtsjö (Thorstvedt dk. 68 ?), Elyounoussi (King dk. 68 ?), Martin Odegaard, Berg, Erling Haaland (Thorsby dk. 83 ?), Alexander Sörloth


Yedekler: Andre Hansen, Grytebust, Strandberg, Gabrielsen, Hauge, Martin Linnes, Fossum, Daehli, ,


Teknik Direktör: Stale Solbakken


Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan (Ozan Kabak dk. 86 ?), Hakan Çalhanoğlu (Taylan Antalyalı dk. 69), Yusuf Yazıcı (Caner Erkin dk. 69), Kenan Karaman (Enes Ünal dk. 72), Burak Yılmaz (Halil Akbunar dk. 86 ?)


Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Abdülkerim Bardakcı, Orkun Kökçü, Dorukhan Toköz, Cenk Tosun, Deniz Türüç


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Goller: Ozan Tufan (dk. 4, 59), Çağlar Söyüncü (dk. 28) (Türkiye)


Kırmızı kart: Thorstvedt (dk. 80) (Norveç)


Sarı kartlar: Stian Gregersen, Alexander Sörloth (Norveç), Mert Müldür (Türkiye)

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