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2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 2 - Hollanda: 0 (İlk yarı)

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçında Türkiye, Hollanda’yı ağırlıyor.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçında Türkiye, Hollanda'yı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Türkiye'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


15. dakikada sol tarafta topu alan Hakan Çalhanoğlu pasını ceza sahası dışındaki Burak Yılmaz'a verdi. Burak'ın kaleyi karşıdan görerek yaptığı vuruşta savunmadan sekerek yön değiştiren top ağlara gitti. 1-0


20. dakikada Depay'ın pasında ceza sahası içine topla giren Malen'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.


27. dakikada Depay sol taraftan kullandığı serbest vuruşta topu doğrudan kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.


34. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Okay, Malen'in müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Michael Oliver penaltı noktasını gösterdi.


35. dakikada penaltıyı kullanan Burak yılmaz meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.


45. dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde De Ligt'in kafa vuruşunda top direkten dönerken, çizgi üzerinde tehlikeyi son anda Okay önledi.



Stat: Atatürk Olimpiyat


Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, Simon Bennett


Türkiye: Uğurcan, Zeki, Ozan, Çağlar, Umut, Okay, Yusuf, Ozan, Hakan, Kenan, Burak


Yedekler: Mert, Altay, Mert, Orkun, Dorukhan, Cenk Tosun, Taylan, Enes, Caner, Deniz, Emre Kılınç, Kaan Ayhan


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Hollanda: Cillessen, Tete, De Ligt, Blind, Wijndal, De Room, Wijnaldum, De Jong, Berghuis, Malen, Depay


Yedekler: Krul, Stekelenburg, Veltman, Klassen, Bergwijn, Babel, Aanholt, Gravenberch, Stengs, Luuk de Jong, Van de Beek, Dumfries


Teknik Direktör: Frank de Boer


Goller: Burak Yılmaz (dk. 15 ve 35 pen.) (Türkiye)


Sarı kartlar: Kenan, Ozan (Türkiye)

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