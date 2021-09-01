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2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 2 - Karadağ: 1 (İlk yarı)

Dünya Kupası Elemeleri G grubu 4.

maçında Türkiye, Karadağ ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı ay-yıldızlıların 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada sağ taraftan ceza sahasına sokulan Cengiz Ünder'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0


16. dakikada Hakan Çalhanoğlu kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisine ortasını yaptı. Karadağ savunmasının karşıladığı topla ceza sahası içi sol çaprazında buluşan Kaan Ayhan'ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.


26. dakikada sağ taraftan Cengiz'in yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Burak'ın dokunuşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.


31. dakikada sağ taraftan ceza sahası içerisine girerek son çizgiye inen Cengiz'in yerden pasında kale önünde Yusuf Yazıcı dokunuşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. 2-0


40. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasta ceza yayı önünde topla buluşan Marusic'in ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1



Stat: Beşiktaş Park


Hakemler: Benoit Jean Bastien, Hicham Zakrani, Aurelien Berthomieu


Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Mert Müldür, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz


Yedekler: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Alpaslan Öztürk, Abdulkerim Bardakcı, Salih Uçan, Rıdvan Yılmaz, Taylan Antalyalı, Efecan Karaca, Enes Ünal, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Karadağ: Mijatovic, Vesovic, Savic, Vujacic, Tomasevic, Marusic, Kosovic, Scekic, Haksabanovic, Djurdjevic, Bozovic


Yedekler: Dragojevic, Agovic, Lagator, Radunovic, Vukcevic, Osmajic, Beciraj, Martinovic, Raickovic, Vulaj, Ivanovic, Simic


Teknik Direktör: Miodrag Radulovic


Goller: Cengiz Ünder (dk. 9), Yusuf Yazıcı (dk. 31) (Türkiye) Marusic (dk. 40) (Karadağ)


Sarı kart: Cengiz Ünder (Türkiye)

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