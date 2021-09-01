2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 2 - Karadağ: 2 (Maç sonucu)

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G grubu 4.
maçında Türkiye, Beşiktaş Park'ta karşı karşıya geldiği Karadağ ile son dakikada yediği golle 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
72. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Haksabanovic'in plase şutunda meşin yuvarlağı kaleci Altay iki hamlede kontrol etti.
77. dakikada ceza yayı önünde Burak'ın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Mijatovic'te kaldı.
90+3. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Kerem'in pasında penaltı noktası yakınında topla buluşan Burak'ın vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
90+7. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Radunovic'in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2
Stat: Beşiktaş Park
Hakemler: Benoit Jean Bastien, Hicham Zakrani, Aurelien Berthomieu
Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Mert Müldür, Okay Yokuşlu (Alpaslan Öztürk dk. 82 ?), Cengiz Ünder (Enes Ünal dk. 82 ?), Yusuf Yazıcı (Orkun Kökçü dk. 66), Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman (Kerem Aktürkoğlu dk. 75), Burak Yılmaz
Yedekler: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Abdulkerim Bardakcı, Salih Uçan, Rıdvan Yılmaz, Taylan Antalyalı, Efecan Karaca
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Karadağ: Mijatovic, Vesovic, Savic, Vujacic, Tomasevic (Radunovic dk. 65), Marusic, Kosovic (Raickoic dk. 57), Scekic, Haksabanovic (Osmajic dk. 78), Djurdjevic, Bozovic (Ivanovic dk. 66)
Yedekler: Dragojevic, Agovic, Lagator, Radunovic, Vukcevic, Beciraj, Martinovic, Vulaj, Ivanovic, Simic
Teknik Direktör: Miodrag Radulovic
Goller: Cengiz Ünder (dk. 9), Yusuf Yazıcı (dk. 31) (Türkiye) Marusic (dk. 40), Radunovic (dk. 90+7) (Karadağ)
Sarı kartlar: Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Zeki Çelik, Burak Yılmaz (Türkiye) Bozovic, Djurdjevic, Vujacic, Savic (Karadağ)