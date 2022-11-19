2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı başlıyor

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan yarın başlayacak. Açılış maçında Katar ile Ekvador karşı karşıya gelecek.

2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım-18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek. Bu kupa yaz aylarında dışında organize edilen ilk Dünya Kupası olarak tarihine geçecek. Kupada 32 ülke, dörderli olarak 8 grupta mücadele edecek. Turnuvada son 16 turu 3-6 Aralık, çeyrek final 9-10 Aralık'ta ve 13-14 Aralık'ta da yarı final karşılaşmaları oynanacak. Oynanacak 64 maç sonrasında dünyanın en büyüğü 18 Aralık'ta belli olacak.

Dünya Kupası'nda Avrupa kıtasından 13, Asya ve Afrika kıtasından 5'er, Kuzey Amerika ve Güney Amerika kıtasından 4'er ve Okyanusya kıtasından 1 ülke mücadele edecek. 2022 Dünya Kupası'nın maskotuna La'eeb ismi verildi. La'eeb, Arapça 'süper yetenekli oyuncu' anlamına gelmektedir.

Turnuvanın açılış maçında ev sahibi Katar yarın TSİ 19.00'da Ekvador ile karşı karşıya gelecek.

İlk şampiyon Uruguay

İlk Dünya Kupası 1930 yılında Uruguay'da organize edildi. 13 ülkenin katıldığı turnuvada finalde Arjantin'i 4-2'lik skorla mağlup eden Uruguay şampiyonluğa uzandı. Uruguay'ın 1950 yılındaki turnuva ile birlikte toplamda iki şampiyonluğu bulunuyor.

Son şampiyon Fransa

2018 Dünya Kupası, Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlendi. Turnuvada karşılaşmalar 14 Haziran-15 Temmuz 2018 tarihleri arasında Rusya'nın 11 şehrinde oynandı. Finalde Hırvatistan'ı 4-2'lik skorla mağlup eden Fransa, 1998 yılından sonra tarihinde ikinci kez Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

En çok Brezilya

Dünya Kupası tarihinin en başarılı ülkesi Brezilya. Sambacılar ilk kez 1958 yılında İsveç'te yapılan turnuvada şampiyonluk sevinci yaşadı. Brezilya; 1958, 1962, 1970, 1994 ve son olarak 2002 yılı olmak üzere 5 kez şampiyonluğa ulaştı. Brezilya'yı 4 kez ile Almanya takip ediyor. Almanya 1954, 1974, 1990 ve 2014 yıllarında kupayı müzesine götürdü. Dünya Kupası tarihinde Arjantin, Fransa ve Uruguay 2'şer, İngiltere ve İspanya'nın da 1'er şampiyonlukları bulunuyor.

Kupa en çok Avrupa ülkelerinin ellerinde havalandı

Dünya Kupası'nın 92 yıllık tarihinde sadece iki kıta şampiyon çıkardı. Kupayı bugüne dek 5 Avrupa kıtasından, 3 de Güney Amerika kıtasından ülke kazandı, diğer kıtalardan şampiyon çıkmadı. Avrupa'dan İtalya, Almanya, İspanya, Fransa ve İngiltere, Güney Amerika'dan da Brezilya, Arjantin ve Uruguay kupayı müzesine götürdü.

Dünya Kupası'nın golcüsü Miroslav Klose

Dünya Kupası tarihinin tüm zamanların en golcü futbolcusu, Almanya'dan Miroslav Klose. Klose, 2002, 2006, 2010, 2014 yılındaki turnuvalarda toplam 21 karşılaşmaya çıktı ve 16 gol kaydetti. Klose'nin ardından Brezilyalı Ronaldo 15 golle ikinci, Almanya'ndan Gerd Müller de 14 gol üçüncü sırada bulunuyor.

En çok gol 1998 ve 2014'te kaydedildi

1930 yılından itibaren düzenlenen Dünya Kupası'nda bir turnuvada en çok 171 gol atıldı. 1998 yılında Fransa'da ve 2014 yılında Brezilya'da organize edilen turnuvalarda toplam 171'er gol kaydedildi.

8 farklı statta oynanacak

2022 Dünya Kupası 5 farklı şehirde 8 farklı statta oynanacak. Katar'ın yüzölçümü küçük bir ülke olmasından dolayı bir günde tüm maçları izleme fırsatı bulabilecek. Al Bayt Stadı, Lusail Stadı, Al Janoub Stadı, Education City Stadı, Ahmed Bin Ali Stadı, Uluslararası Halife Stadı, Stat 974 ve Al Thumama Stadı, turnuvaya ev sahipliği yapacak. Dünya Kupası'nın açılış karşılaşması Al Bayt Stadı'nda, final ise Lusail Stadı'nda oynanacak.

Kadın hakemler ilk kez görev alacak

Dünya Kupası'nda ilk kez kadın hakemler görev alacak. Dünya Kupası'nda 3 orta hakem ve 3 yardımcı kadın hakem yer alacak. Fransa'dan Stephanie Frappart, Ruanda'dan Salima Mukasanga ve Japon Yoshimi Yamashita'nın yanı sıra yardımcı hakemler Brezilya'dan Neuza Back, Meksika'dan Karen Diaz Medina ve ABD'den Kathryn Nesbitt Dünya Kupası'nda görev alacak.

Yarı otomatik ofsayt teknolojisi kullanılacak

Bu Dünya Kupası'nda ilk kez yarı otomatik ofsayt teknolojisi kullanılacak. Sistem, saniyede 50 kare ile oyuncuları tüm uzuvlarıyla anlık olarak takip edecek. Stadyumlara yerleştirilecek 12 kamerayla futbolculardan alınacak veriler ve topun hareketlerinin sisteme aktarılacak.

Süper Lig'den 19 futbolcu, Dünya Kupası'nda ter dökecek

Spor Toto Süper Lig'de forma giyen 19 futbolcu, Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Turnuvaya 9 takım futbolcu gönderirken, en fazla futbolcu Galatasaray'dan gitti. Galatasaray'dan Fernando Muslera, Lucas Torreira (Uruguay), Dries Mertens (Belçika), Haris Seferovic (İsviçre), Victor Nelsson (Danimarka), Beşiktaş'tan Atiba Hutchinson (Kanada), Wout Weghorst (Hollanda), Kevin N'Koudou (Kamerun), Romain Saiss (Fas), Fenerbahçe'den Michy Batshuayi (Belçika), Enner Valencia (Ekvador), Trabzonspor'dan Maxi Gomez (Uruguay), Jens Larsen (Danimarka), Kayserispor'dan Majid Hosseini, Ali Karimi (İran), Konyaspor'dan Francisco Calvo (Kosta Rika), Antalyaspor'dan Haji Wright (ABD), Alanyaspor'dan Famara Diedhiou (Senegal) ve Hatayspor'dan Samuel Adekugbe (Kanada) bu heyecanı yaşayacak.

Dünya Kupası'nda gruplar şöyle:

A Grubu: Katar, Ekvador, Senegal, Hollanda

B Grubu: İngiltere, İran, ABD, Galler

C Grubu: Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya

D Grubu: Fransa, Avustralya, Danimarka, Tunus

E Grubu: İspanya, Kosta Rika, Almanya, Japonya

F Grubu: Belçika, Kanada, Fas, Hırvatistan

G Grubu: Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Gana, Uruguay, Güney Kore