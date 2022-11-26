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2022 FIFA Dünya Kupası: Polonya: 2 - Suudi Arabistan: 0

2022 FIFA Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Polonya, Suudi Arabistan’ı 2-0 mağlup etti ve ilk galibiyetini elde etti.

2022 FIFA Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Polonya, Suudi Arabistan'ı 2-0 mağlup etti ve ilk galibiyetini elde etti.


FIFA 2022 Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Polonya ile Suudi Arabistan, Education City Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadelede Brezilya Futbol Federasyonu'ndan Wilton Sampaio düdük çaldı. Polonya, mücadelenin 39. dakikasında Robert Lewandowski'nin asistinde Piotr Zielinski ile 1-0 öne geçti.


Maçın 44. dakikasında Krystian Bielik'in ceza sahası içinde Saleh Al Shehri'ye yaptığı müdahale sonrasında hakem Wilton Sampaio VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izledi ve penaltı kararı verdi. 45+1. dakikada Salem Al Dawsari'nin kullandığı penaltıda kaleci Wojciech Szczesny meşin yuvarlağı çıkardı. İlk yarı Polonya'nın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.


İkinci yarıda Suudi Arabistan birçok pozisyondan yararlanamazken, Polonya 82. dakikada Robert Lewandowski'nin golü ile farkı 2'ye çıkardı. Maçın geri kalanında başka gol olmayınca Polonya sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.


Bu sonucun ardından Polonya puanını 4 yaparken, ilk yenilgisini alan Suudi Arabistan ise 3 puanda kaldı.


Gruptaki son maçlarında 30 Kasım'da Polonya ile Arjantin, Suudi Arabistan ile de Meksika oynayacak.

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