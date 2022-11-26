2022 FIFA Dünya Kupası: Tunus: 0 - Avustralya: 1

2022 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Avustralya, Tunus'u 1-0 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı.

FIFA 2022 Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Tunus ile Avustralya, Al Janoub Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetti. Maçın 23. dakikasında sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde Mitchell Duke kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Avustralya'yı öne geçirdi. İlk yarı Avustralya'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda iki takım birçok pozisyon bulsa da gol sesi çıkmadı ve Avustralya, Tunus'u 1-0 mağlup ederek ilk galibiyetini elde etti.

Bu sonucun ardından Avustralya puanını 3 yaparken, ilk yenilgisini alan Tunus ise 1 puanda kaldı.

Gruptaki son maçlarında Tunus ile Fransa, Avustralya ile de Danimarka mücadele edecek.