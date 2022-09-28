2022 Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda şampiyon Ziraat Bankkart

2022 Spor Toto Şampiyonlar Kupası, Arkas Spor’u 3-0 yenen Ziraat Bankkart’ın oldu.
2022 Spor Toto Şampiyonlar Kupası, Arkas Spor'u 3-0 yenen Ziraat Bankkart'ın oldu.
Geçtiğimiz sezonun lig şampiyonu Ziraat Bankkart ile kupa şampiyonu Arkas Spor, 2022 Sporr Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası finalinde karşı karşıya geldi. Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi 3-0 kazanan Ziraat Bankkart kupayı 3. kez müzesine götürdü.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Erhan Alpaslan
Ziraat Bankkart: Tuinstra, Faik Samet, Arslan, Atanasov, Bedirhan, Ter Maat, Berkay (L) (Ahmet, Halil İbrahim)
Arkas Spor: Ulaş, Burutay, Mustafa, Efe, Mirza, McDonnell, Caner (L), Ahmet (L) (Enes, Bertuğ)
Setler: 25-19, 26-24, 25-20
Süre: 1 saat 26 dk (25 30 31)