Pegasus Hava Yolları CEO'su Güliz Öztürk, “2022'ye hem operasyonel hem de finansal açıdan hazırlıklı başladık ve 2022 yılı performansımızla dünyanın operasyonel kârlılığı en yüksek hava yolu şirketi olduk” dedi.

Pegasus Hava Yolları, ev sahibi hava yolu olduğu 79. IATA Yıllık Genel Kurulu ve Dünya Hava Taşımacılığı Zirvesi kapsamında basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Pegasus'taki son gelişmeler, 2023 yılı planları ve gelecek dönem hedeflerini paylaşan Pegasus Hava Yolları CEO'su Güliz Öztürk, “2022'ye hem operasyonel hem de finansal açıdan hazırlıklı başladık ve 2022 yılı performansımızla dünyanın operasyonel kârlılığı en yüksek hava yolu şirketi olduk. 2023 yılının ilk çeyreğinde Türkiye olarak yaşadığımız zorluklara rağmen güçlü performansımızı sürdürdük. Bu başarılı performans, kredi derecelendirme notumuzda da artış getirdi” dedi.

Zorlu koşullar altında başlayan ve devam eden 2022 yılını değerlendiren Pegasus Hava Yolları CEO'su Güliz Öztürk, “2022, özellikle yaz sezonunda seyahat talebinde görülen hızlı yükseliş sayesinde önemli başarılara imza attığımız bir yıl oldu. Kısıtlamalar gevşetildiğinde seyahat talebinin kuvvetli bir ivmeyle hareketlenebileceğine dair beklentilerimiz doğrultusunda, potansiyel talebi karşılamak adına operasyonel yapımızı ve tüm iş birimlerimizdeki çalışma arkadaşlarımızı hazır tuttuk, talepteki artışı karşılamak üzere kapasitemizi artırdık” ifadelerini kullandı.

Öztürk, “2022'de toplam misafir sayımızı yüzde 34 artırarak 26,9 milyona yükselttik. Bir önceki yıla göre dış hatlarda misafir sayımız yüzde 96 oranında büyüdü, burada pazarın toplamına göre çok daha iyi bir performans sergiledik. Satış gelirlerimizi yüzde 139 yükselterek 2,45 milyar euroya çıkardık. Gelirlerimiz son normal yıl olan 2019'a göre, yüzde 41 arttı. 2019'a göre ASK olarak toplam kapasitemiz yüzde 8, dış hat kapasitemiz yüzde 23 artış gösterdi. FAVÖK marjı olarak yıl sonunda yüzde 34,1 seviyesine ulaşarak bu metrikte dünyadaki en yüksek performansı gerçekleştirdik. 2022 yılı net dönem kârımız 431 milyon euro olarak gerçekleşti” dedi.

“Yüksek yaz sezonu öncesinde elde ettiğimiz ivmeden memnunuz”

2023 yılının ilk aylarını da değerlendiren Güliz Öztürk, “2023 yılına da global makroekonomik endişeler nedeniyle zorlu şartlar altında başladık ve sonra ülkemiz ne yazık ki büyük bir deprem felaketiyle karşı karşıya kaldı. Global enflasyonist baskıların da planlama yapmayı zorlaştırdığı bir dönemden geçiyoruz. Şirket olarak, yılın ilk 4 ayı itibarıyla kapasitemizi geçen yıla göre yüzde 32, misafir sayımızı ise yüzde 31 büyüttük. Dış hat misafir sayımızda yüzde 43 büyüme kaydettik. Yüksek yaz sezonu öncesinde elde ettiğimiz bu ivmeden memnunuz. Kilit operasyonel ve finansal performans sonuçlarımızı 2023 yılında da geliştirmeyi ve iyileştirmeyi hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

Cumhuriyetin 100. yılında 100. uçak

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2023'te toplam kapasitesini yaklaşık yüzde 20 oranında artırmayı hedefleyen hava yolu şirketi, filo büyüklüğünün Cumhuriyetin 100. yılında 100 uçak eşiğini aşmasını ve büyümeye devam etmesini planlıyor. 2023'ün geri kalanında 10 adet, 2024'te 21 adet ve 2025'te 11 adet A321neo uçağın teslim alınması öngörülüyor. Dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık odaklarını sürdürecek olan hava yolu şirketi, “Rotamız sürdürülebilir bir gelecek” diyerek havacılığın sürdürülebilirlik hedeflerini içtenlikle destekliyor. Pegasus'un dijital dönüşüm çalışmaları, yeni nesil uçaklarla gerçekleştirdiği filo dönüşümü, her geçen gün genişlettiği uçuş ağı, teknoloji ve insana yaptığı yatırım, sürdürülebilir havacılığa yönelik girişimleri, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık konusundaki kararlılığı; sürdürülebilir başarısının mimarları olacak.

“Rotamız sürdürülebilir bir gelecek”

Güçlü ekonomik performansının yanı sıra çevre ve sosyal konulardaki hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediklerini dile getiren Öztürk, “Bu konuda üzerimize düşeni yapmak için kararlıyız. 2021'de hedefimizi 2050'de net sıfır karbon emisyonu olarak belirledik, bunu 2030 yılı için emisyon yoğunluğu azaltımı hedefimizle pekiştirdik. Net sıfıra giden yolda; yeni nesil filo yatırımı ve alternatif enerji kaynaklarının kullanımı yoluyla sadece doğrudan karbon emisyon azaltımı değil, atık yönetimi ve iş süreçlerimizin dönüşümü gibi bu hedefe dolaylı katkı sağlayan pek çok girişimin yarattığı ivmeyle ilerliyoruz. Geçen yıl filomuza katılan 17 Airbus A321neo uçağın 10 adedinin finansmanı için emisyon yoğunluğu azaltımı ve cinsiyet eşitliğine dair taahhütler verdiğimiz ihracat kredi kurumu destekli uçak finansman modeli kendi kategorisinde türünün ilk örneğiydi. Özellikle Türkiye'de sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) üretimi için paydaşlarla çalışmalarımızı sürdürürken, operasyonlarımızda SAF kullanımımızı artırarak sürdürüyoruz. Çevreye yönelik 2050 ve 2030 hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz” diye konuştu.

Öztürk, sözlerini şöyle devam etti: “Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık konusuna da önem veriyoruz. Özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda etkin çalışmalar yürütüyoruz. ‘Harmoni' adını verdiğimiz girişimimizle, cinsiyet eşitliği odağımızda olacak şekilde, kapsayıcı kültürün yaygınlaştırılması çerçevesinde farklı projeler yürüterek daha eşit ve çok sesli bir gelecek için hedeflerimizi belirliyoruz. Mayıs 2023 itibarıyla şirketimizde çalışan arkadaşlarımızın yüzde 35'i kadın. IATA ‘2025te25' hedefleri doğrultusunda özellikle kadın pilot, mühendis ve teknisyen oranlarımızı artırmayı, kadın yönetici oranımızı en az yüzde 32'ye çıkarmayı hedefliyoruz.”

Öztürk, 79. IATA Yıllık Genel Kurulu'nu havayolu işletmelerinin çevreye etki anlamında olumlu adım atabildiklerini gösterebilmeleri için önemli bir fırsat olarak gördüklerini belirterek, “Katıldığımız sektör etkinliklerinin tamamında 2050 net sıfır hedefi doğrultusunda amaçlarımızdan bahsediyoruz ancak hedeflerimizi gerçekleştirebileceğimizi gösteren eylemlere de ihtiyaç var. Bu bilinçle, eyleme geçerek örnek olmak istedik ve bu toplantı için Pegasus Hava Yolları uçuşlarıyla seyahat eden tüm katılımcıların ve taşınan kargonun uçuş kaynaklı sera gazı emisyonlarını sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) kullanımıyla azaltacağız. Bu girişimimizle, sektörümüze ve kamuoyuna iki güçlü mesaj vermek istiyoruz. Bir yandan etkin SAF kullanımının havacılığın net sıfır hedefi için önemi ve etkisini vurguluyoruz. Aynı zamanda bu girişimimiz bundan sonraki sektör etkinlikleri için de net sıfır hedefine bağlılık açısından önemli bir örnek oluşturuyor” şeklinde konuştu.