2022 yılında bin 672 kısırlaştırma

123 kurban hizmetleri, 125 rehabilitasyon hizmetleri olmak üzere toplam 248 denetleme görevini yerine getirdi.

Veteriner İşleri Müdürlüğü, Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezinden ambulansa, barınma ve beslenme noktalarından kediler için özel evlere ve mama dağıtımına, Covid-19 pandemisinde tüm ilçenin dezenfeksiyonundan haşere ve mikroplarla mücadeleye, kurbanlıkların ve alanlarının denetlenmesi ve dezenfeksiyonlarına kadar pek çok çalışmayı hayata geçirdi.

Kemerburgaz Sokak Hayvanları Kliniğine yeni alanlar kazandırmak ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla kedi poliklinik ve köpek poliklinik alanları ve doğal yaşam alanları eklenerek sahipsiz hayvanların sorunlarının çözüme kavuşturulması adına birçok yenilik hayata geçirildi.

Gece gündüz demeden hizmet üreten Eyüpsultan Belediyesi, 2022 yılında 2 bin 425 köpek, 5 bin 572 kedi ve 479 farklı hayvan türünden olmak üzere toplamda 8 bin 476 bakıma muhtaç hayvanın muayene, tedavi, bakım ve rehabilitasyonlarını geçekleştirdi.

Bin 672 kısırlaştırma ve 2 bin 640 kuduz aşılama yapıldı

Yine yıl içerisinde bin 672 minik dosta kısırlaştırma işlemi yapan Eyüpsultan Belediyesi, arıca 2 bin 640 kuduz aşısı yaparken, 2 bin 659 hayvana ise mikroçip taktı. Yapılan sahiplendirme çalışmaları ile 234 hayvan ise sıcak bir yuvaya kavuştu.

İlçenin farklı noktalarına 254 kedi barınma ünitesi yerleştirildi

Soğuk havalardan korunması amacıyla sokak hayvanları için birçok yerde beslenme ve barınma noktaları oluşturan Eyüpsultan Belediyesi, ilçe genelinde uygun bulunan yerlere 254 adet kedi barınma ünitesi yerleştirdi.

Yaz kış sokak hayvanlarının beslenmesi ve barınması için çalışan Eyüpsultan Belediyesi, karlı ve soğuk havalarda ise Kemerburgaz, Göktürk, Ağaçlı, Pirinçci ve diğer bölgelerdeki birçok noktaya sokak hayvanları için mama bıraktı. Kışın hayvanların zor durumda kalmaması ve yiyecek sıkıntısı çekmemesi için ekipler kış boyunca belirli periyotlarla sokak hayvanlarını beslemeye devam etti. Bu çerçevede 2022 yılının 11 ayında 7 bin 418 kilogram köpek maması, 9 bin 153 kilogram kedi maması, 750 kilogram kuş yemi dağıtıldı. Ayrıca kedi köpek ve kanatlı hayvanlar için 574 adet beslenme odağı oluşturuldu.

Özellikle yaz aylarında insan sağlığını tehdit eder hale gelen sivrisinek, karasinek ve haşerelere karşı ekipler bölgelerinde her bir detayı titizlikle değerlendirerek ilaçlama yapıldı. Larva, sivrisinek, karasinek ve haşere ilaçlamalarında ve dezenfeksiyon uygulamalarında vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendiren ekiplerimiz, vektör mücadele faaliyetleri çerçevesinde 3 bin 876'sı kamu hizmeti olmak üzere toplamda 4 bin 218 ilaçlama işlemi yaptı.

3 kurban satış, 54 kurban kesim yerinde 123 denetim yapıldı

Eyüpsultan halkını huzurlu ve sağlıklı olarak kurban ibadetini yerine getirmesi için ilçe genelinde 3 satış ve 54 kesim alanı kuran Eyüpsultan Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi, sırası ve sonrasında 123 denetleme yaptı. Ayrıca 2 bin 707 büyükbaş, 4 bin 542 küçükbaş hayvan kontrol edilerek, satış ve kesimlerine nezaret edilerek bu alanların dezenfeksiyonlarını yaptı.