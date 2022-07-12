2022'nin ilk yarısında en çok satılan kitaplar açıklandı

Hepsiburada platformu üzerinden 2022'nin ilk altı ayında en çok tercih edilen kitaplar sırasıyla çocuk, edebiyat, eğitim, kişisel gelişim, araştırma-inceleme alanlarında oldu.

E-ticaret sitesi Hepsiburada, platform üzerinden bu yılın ilk yarısında en çok satılan kitapları ve kategorilerini paylaştı. Yılın ilk altı ayında 210 binin üzerinde farklı kitap ilgi gördü. Buna göre, bu yılın en çok satılan kitap kategorileri sırasıyla çocuk, edebiyat, eğitim, kişisel gelişim, araştırma-inceleme alanlarında oldu.

Yılın ilk yarısında en çok tercih edilen kitaplarda ilk sırayı Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin “İz Bıraktığın Kadar Varsın” kitabı aldı. Onu sırasıyla, Angela Mcalister'in çocuk kitabı, “Cesur Fırfır - İlk Okuma Kitaplarım”, Sabahattin Ali'nin klasik eseri “Kürk Mantolu Madonna”, Aleksandra Mizieliska ve Daniel Mizieliski'nin “Atlas” kitabı, Matt Haig'in “Gece Yarısı Kütüphanesi” Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun “Var Mısın? Güçlü Bir Yaşam İçin Öneriler”i, Zülfü Livaneli'nin Balıkçı ve Oğlu” ve Sandra Lebrun ve Loic Audrain'in, “Büyük Sorular Kitabım” takip etti. Listede son sırada ise yine bir klasik olan George Orwell'in “Hayvan Çiftliği” yer alıyor.

En çok çocuklar kitap okudu

En çok satılan kitap kategorilerinin ilk sırasında çocuk kitapları yer aldı. En fazla okunan eser, Angela Mcalister'ın ‘Cesur Fırfır - İlk Okuma Kitaplarım' oldu. En çok online sipariş verilen çocuk kitaplarında ikinci sırayı ise Sandra Lebrun ve Loic Audrain imzalarını taşıyan ‘Büyük Sorular Kitabım (Ciltli)' aldı. Aleksandra Mizielinska Daniel Mizielinski'nin kıtalar arasında renkli bir yolculuğa çıkardığı “Atlas”, platform üzerinden en fazla alınan üçüncü çocuk kitabı oldu.

Matt Haig, edebiyat kategorisinde en fazla sipariş edilen isim oldu

En çok satan kitaplarda edebiyat alanında bilim kurgu yazarı Matt Haig'in “Gece Yarısı Kütüphanesi”, platform üzerinden edebiyat alanında en çok satan kitap oldu. Zülfü Livaneli'nin “Balıkçı ve Oğlu” ikinci sırayı alırken listenin üçüncüsü ise İhsan Oktay Anar'ın “Tiamat”ı oldu.